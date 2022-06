25 ans de jeu, d’amitiés et de plaisir chez Pétanque-Amis

L’organisme Pétanque-Amis célèbre son 25e anniversaire de fondation cette année. Le club fondé en 1997 par une dizaine personnes compte maintenant plus de 300 membres qui se réunissent régulièrement au local de la rue Notre-Dame Est dans le secteur Sainte-Marthe-du-Cap.

La bâtisse qui accueille chaque semaine les amateurs de pétanque a été jadis une épicerie et une quincaillerie. « En 1997, un petit groupe d’environ dix personnes en a pris possession en investissant chacun un petit montant d’argent, raconte Réjean Toupin, qui est maintenant vice-président de l’organisation. Un comité exécutif a été formé et c’est parti comme ça. »

De fil en aiguille, les joueurs se sont passé le mot pour se donner rendez-vous à Trois-Rivières, si bien que l’an dernier, on recensait 315 membres. « La majorité sont des gens de la région, indique M. Toupin. On a des gens de Shawinigan, de Louiseville et même de Saint-Marc-des-Carrières qui viennent pratiquement toutes les fins de semaine. »

« Il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent ici, ajoute son épouse Hélène. Elles n’attendent pas après leurs enfants pour faire quelque chose. Elles viennent ici et ça leur fait un cercle d’amis, une activité. C’est une façon pour elles de se faire des amis et de bouger un peu. On a quelques personnes dans la quarantaine et la cinquantaine, mais on en a beaucoup de 70 ans et plus. On a même des gens en haut de 90 ans qui viennent jouer ici. Ç’a l’air de rien, mais dans une partie, tu marches environ un kilomètre. Et on peut faire jusqu’à quatre parties dans une journée. »

Le couple fait partie du club depuis 2009. C’est à la retraite qu’ils ont commencé à jouer à la pétanque. « On jouait dans le sous-sol d’une église avant d’entendre parler du club ici, relate Réjean. On n’a jamais lâché depuis. On est presque tout le temps ici. Si ce n’est pas pour jouer, c’est pour veiller à l’entretien de la bâtisse. Il y a toujours quelque chose à faire. »

Une aide précieuse

Du ménage à la cantine, ils n’ont pas le temps de s’ennuyer. Il faut dire que le lieu est entièrement entretenu par une vingtaine de bénévoles qui ont à cœur le club. Récemment, ils ont refait les salles de bain et ils envisagent maintenant d’aménager un petit vestiaire à l’arrière du bâtiment.

« Notre saison s’étale d’août à juin, alors on en profite l’été pour faire des travaux, précise M. Toupin. On en profite aussi pour faire le grand ménage. On est bien fier de notre club, on en prend soin. Ce n’est pas pour rien qu’il est encore aussi beau et vivant après 25 ans. On est unique au Québec. Tout le monde qui vient de l’extérieur nous le dit. On se démarque sur la configuration de la salle, mais aussi sur la gestion. Normalement, ça appartient à la Ville ou à un particulier. Nous, on est un organisme communautaire. En plus de ça, on a aménagé l’endroit pour que tout le monde puisse voir les parties, même s’ils ne jouent pas. »

Ce dernier ne manque pas de souligner que Pétanque-Amis est l’hôte de tournois d’envergure deux fois par année. Ces événements de haut calibre attirent des gens de partout au Québec.

