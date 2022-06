12 jeux d’évasion en réalité virtuelle

Laser Plus Trois-Rivières donne rendez-vous cet été aux amateurs de jeux d’évasion. L’entreprise a fait l’acquisition de douze scénarios en réalité virtuelle, accessibles autant pour les débutants que pour les joueurs les plus aguerris.

En équipe de deux à six joueurs, les gens sont tous munis d’un casque de réalité virtuelle et de manettes pour mener à bien leur mission. « C’est le fun parce qu’on n’est pas limité par quatre murs. En réalité virtuelle, c’est un monde ouvert. On peut aller à peu près partout, comme sur le toit d’un immeuble, précise Daniel Phaneuf, propriétaire du Laser Plus Trois-Rivières. Selon le scénario, on peut limiter un peu les gens pour ne pas qu’ils cherchent trop, mais on a une grande marge de manœuvre. »

Parmi les scénarios les plus populaires jusqu’à présent, il y en a un où les gens doivent trouver un moyen pour s’échapper d’une prison et un autre qui les plonge dans l’univers d’Alice au pays des merveilles.

« On a des scénarios adaptés pour les gens qui n’ont jamais apprivoisé la réalité virtuelle, mentionne M. Phaneuf. Ça leur permet de s’habituer à contrôler les manettes, notamment. Il faut savoir aussi que le mode de déplacement dans les jeux ne donne pas de nausées. C’est un mode de déplacement qu’on appelle téléportation. Un peu comme un changement de caméra dans un film. »

Implantés durant la pandémie, ces jeux d’évasion ont permis à l’entreprise de bonifier son offre et de rentabiliser son espace. « Je me suis retrouvé avec quatre salles de fête inutilisées pendant plusieurs mois. Ces jeux en réalité virtuelle fonctionnaient déjà à ma succursale de Sherbrooke, alors on a décidé de les implanter ici, explique M. Phaneuf. Le gros avantage, c’est d’avoir plusieurs scénarios dans un même espace et de les avoir tout le temps. C’est là pour rester. »

Pour plus de détails : laserplus.ca