12 capsules vidéo pour apprentis écolos

Avec pour mission d’accompagner ses clients vers une meilleure santé du corps et de la planète, l’épicerie Santé en vrac se donne pour objectif de sensibiliser les jeunes à l’écoresponsabilité. C’est par un projet de capsules dynamiques et intemporelles animées par Guillaume Vermette, clown humanitaire, qu’Audrey Hébert-Auger souhaite rejoindre les adolescents et les jeunes adultes.

Le projet a été lancé sous le nom Des p’tites vertes et des pas mûres. « Je crois fermement que les saines habitudes de vie et de consommation passent par l’éducation », indique Audrey Hébert-Auger, propriétaire de l’épicerie Santé en vrac.

« Cela fait un bon moment que je souhaite lancer un projet d’envergure touchant les jeunes. Ils ont une fougue, une énergie contagieuse et une motivation incroyable à vouloir se faire entendre, à faire reconnaître leurs idées et leurs rêves. Les 12 thématiques abordées dans nos capsules soutiendront ceux-ci dans de bonnes prises de décisions afin de bâtir leur vie en cohésion avec de saines habitudes de consommation », ajoute la propriétaire.

Rappelons-nous qu’en octobre 2020, Santé en vrac avait mené une campagne de financement participatif avec La Ruche Mauricie dans l’espoir d’amasser 27 000$ afin de financer le projet : 13 500$ venant de contributeurs engagés, et l’équivalent provenant du Fond Mille et Un.

Des p’tites vertes et des pas mûres

La pandémie aura certes allongé les délais pour enfin profiter pleinement du résultat, mais voilà que deux années plus tard, le projet Des p’tites vertes et des pas mûres est enfin diffusé ! Se distinguant par l’ensemble des acteurs qui gravitent autour du projet, soit des organismes, des entreprises, un clown humanitaire, des partenaires et des jeunes impliqués, les 12 capsules vidéo impacteront à la fois sur les saines habitudes écoresponsables et sur le rayonnement à l’échelle nationale des entreprises et organismes locaux impliqués. » C’est vraiment une grande fierté, une réalisation dépassant largement mes attentes « , s’exclame la propriétaire de Santé en vrac.

Dans ces capsules, on plonge dans les sujets suivants : commerce équitable, vrac et emballages écologiques, achat local, recyclage et récupération, institution et écoresponsabilité, philosophie et mode de vie, accompagnement vers le changement, économie circulaire, agroalimentaire durable, cosmétiques écologiques, revalorisation alimentaire, diminution des gaz à effet de serre.

Et pour discuter de ces sujets, une belle brochette d’intervenants se sont prêtés au jeu. Notons par exemple Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet, Christian Guiollot, propriétaire de UMANO commerce équitable, Frédéric Roy, propriétaire de Panier Local, Carolyne Aubin, conseillère en développement durable à la SADC Nicolet-Bécancour, Guylaine Buecheli, propriétaire de Viandes Rheintal ou encore Mariepier Jutras, coordonnatrice à La Carotte Joyeuse.

Il est possible de consulter les capsules en format audiovisuel sur la chaîne YouTube de Santé en vrac et en version audio sur les plateformes de podcast. (SP)