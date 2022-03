10 000 arbres pour 10 000 collectes

Pour la journée mondiale du recyclage, et en célébrant sa 10 000e collecte, Uni-Recycle, une entreprise de recyclage informatique et électronique de Trois-Rivières, propose de planter 10 000 arbres chez ses clients situés un peu partout au Québec, entre juin et août 2022.

Jusqu’au 30 avril, les entreprises déjà clientes ou les entreprises qui souhaitent placer une collecte avec Uni-Recycle peuvent accueillir, gratuitement, des arbres sur leurs terrains.

« Nous voulions offrir quelque chose qui soit autant un cadeau pour les entreprises que pour l’environnement. Les arbres nous sont tout de suite venus à l’esprit parce que c’est le meilleur moyen de redonner à l’environnement ce que nous lui prenons par notre activité. Et qui sait, peut-être cela va-t-il encourager d’autres entreprises à faire de même », espère Philippe Gignac, président de l’entreprise.

Planter des arbres, la jeune entreprise l’a déjà fait. Mais cette année, Uni-Recycle a pris la décision de devenir complètement neutre en GES (gaz à effet de serre) et de les compenser en plantant des arbres.

L’entreprise prend un virage complètement vert et durable. Certifiée ISO 9001 (management de qualité), ISO 14001 (management environnemental) et ISO 45001 (management de la santé sécurité au travail), la jeune entreprise va continuer à prendre de l’ampleur, car ces normes agissent comme des références dans le monde entier.

« Plus spécifiquement, la certification ISO 14001 va nous aider à toujours voir plus loin dans nos efforts environnementaux à toutes les échelles, dans l’entreprise. Elle nous permet aussi d’atteindre un certain standard de qualité environnemental exigé par certaines entreprises », précise Philippe Gignac. (A.L.)