Activités des Growlers suspendues: Toronto va les accueillir

Si les Growlers de St John’s ont connu un bon début de saison sur la glace avec trois victoires face aux Lions de Trois-Rivières, dans la ECHL, c’est plus difficile hors glace alors que le maire de St John’s a suspendu leurs activités.

L’équipe ne pourra évoluer au Mile One Center prochainement puisque les employés de l’aréna ne sont plus confortables avec la gestion de l’équipe et que la Ville entend enquêter le sujet. La Ville et les Growlers seraient en conflit depuis un bon bout déjà.

L’assistant-directeur général des Maple Leafs de Toronto, Laurence Gilman, a réagi à cette nouvelle. Il a émis que l’organisation pourrait accueillir les Growlers au Coca-Cola Coliseum de Toronto, temporairement. C’est là que les Marlies de Toronto, formation de la Ligue américaine de hockey (LAH), évoluent lors de ses matchs locaux.

Et bien la nouvelle a été confirmée en fin d’après-midi. Les Growlers recevront Adirondack, à Toronto, les 5, 6 et 7 novembre, ainsi que que Worcester, toujours à Toronto, les 12, 13 et 14 novembre.

Le président de Deacon Sports and Entertainment, Dean MacDonald venait de signer une nouvelle entente de trois ans avec St John’s. Ce dernier est également le propriétaire des Lions de Trois-Rivières.