Acquisition d’œuvres d’art par la MRC des Chenaux

CULTURE. Du 1er octobre au 1er décembre, la MRC des Chenaux invite les artistes professionnels et en voie de professionnalisation de son territoire à proposer des œuvres d’art dans l’une des disciplines suivantes : la peinture, la sculpture, la photographie, la gravure, les œuvres sur papier (dessin, aquarelle, estampe, etc.), les installations, l’émail sur cuivre et le vitrail.

Les artistes intéressés à soumettre une œuvre d’art pour acquisition sont priés de prendre connaissance des orientations de la politique d’acquisition et de remplir le «formulaire de proposition d’œuvres d’art», disponibles sur le site web de la MRC des Chenaux au www.mrcdeschenaux.ca, dans la section Culture des Chenaux, sous l’onglet Acquisition d’œuvres d’art.

Les formulaires doivent parvenir à la MRC, accompagnés du curriculum vitae de l’artiste ainsi que d’une photographie de qualité de l’œuvre en version numérique (format JPEG, qualité minimum de 1 MO) à l’adresse courriel suivante : mp.lemaire@mrcdeschenaux.ca.

Les personnes désirant déposer une version papier des documents, accompagnée d’une photographie sur CD, peuvent le faire à l’attention de l’agente de développement culturel à l’adresse suivante : MRC des Chenaux, 630 rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes, Québec, G0X 3K0.

Le comité de sélection aura 90 jours pour procéder à la sélection et le conseil de la MRC pourra confirmer les achats dès sa séance du mois en cours ou du mois suivant. Les propositions de legs et de dons seront également analysées par le jury.

Le comité de sélection sera composé de cinq (5) personnes. On y retrouvera le président du comité culturel de la MRC des Chenaux, un membre du comité culturel de la MRC des Chenaux, le directeur général de la MRC des Chenaux, l’agente de développement culturel de la MRC ainsi qu’un artiste professionnel en arts visuels de la MRC.