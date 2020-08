Accompagnement budgétaire personnalisé, même au bout du fil

Bastien est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme et souffre d’anxiété généralisée. Il peut compter sur l’aide de sa sœur, Judith, qui l’accompagne dans plusieurs sphères de sa vie en tant qu’aidante naturelle. Bien qu’il soit capable d’occuper un emploi stable adapté à sa condition, Bastien ressent une pression énorme sur ses épaules lorsqu’il est question d’argent. La peur de ne pas être capable de faire ses paiements et de manquer d’argent prend beaucoup de place dans sa vie.

Judith a tenté de le rassurer à plusieurs reprises, mais en vain. Judith a donc proposé à Bastien de venir à la rencontre d’une conseillère budgétaire au Centre d’intervention budgétaire et sociale (CIBES) de la Mauricie. Le CIBES de la Mauricie est un organisme qui intervient dans le domaine du budget et de l’endettement. Parmi les services de base, on y retrouve la consultation budgétaire. Il s’agit d’un service individualisé qui permet de dresser le portrait de la situation financière (revenus, dépenses, dettes) et de dégager des pistes de solutions adaptées à chacun. Notre équipe est chaleureuse et les services sont gratuits et confidentiels.

Quelques semaines avant que le Québec soit en « pause » en raison de la pandémie, j’ai fait la rencontre de Bastien et Judith. Nous avons alors collaboré tous ensemble afin de bien cibler les besoins et les inquiétudes de Bastien. Déjà après la première rencontre, nous avons élaboré un budget équilibré et très simple à utiliser. Et puis, bang… La Covid-19 fait son apparition au Québec, les commerces doivent fermer leurs portes, mettre à pied des milliers de travailleurs et Bastien n’y échappe pas. En un seul coup de fil, j’ai pu réévaluer la situation de Bastien et ainsi remanier le budget rapidement afin qu’il puisse dormir tranquille.

Malgré la COVID-19, notre équipe est là pour vous :

Trois-Rivières : 819 378-7888

Shawinigan : 819 536-4438

www.cibes-mauricie.ca

info@cibes-mauricie.ca

Facebook : https://www.facebook.com/cibesmauricie

