Accident mortel à la ferme La Perle Rouge: les conclusions de l’enquête dévoilées

La CNESST dévoile les conclusions de son enquête sur l’accident de travail ayant coûté la vie à Sandra Godin-Jacob, le 4 octobre 2019 à la ferme agricole La Perle Rouge, à Shawinigan. Cette dernière avait été happée par l’arbre de transmission d’un tracteur agricole.

L’enquête a permis de retenir trois causes pour expliquer ce tragique accident: le protecteur de l’arbre de transmission du tracteur agricole était endommagé; la travailleuse s’est fait happer par l’arbre de transmission d’un tracteur agricole lorsque son foulard est entré en contact avec celui-ci; et l’identification des risques liés aux pièces en mouvement auxquels était exposée la travailleuse lors de l’activité de tournage vidéo était déficiente.

Le jour de l’accident, Sandra Godin-Jacob, conseillère en communication pour le ministère du Conseil exécutif, avec sa collègue et une caméraman, se trouvaient à la ferme La Perle Rouge inc. pour produire une capsule vidéo pour le compte du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

Vers 9h42, la caméraman est montée sur la plateforme de la pompe à fruits pour filmer les activités de récoltes des canneberges. Quelques minutes plus tard, sa collègue est montée dans l’échelle et a récupéré la caméra pour aider la caméraman à descendre. À ce moment, Mme Godin-Jacob s’est déplacée entre le tracteur et la pompe à fruits, à côté de l’arbre de transmission (pièce mécanique) qui reliait les deux équipements. Elle s’est ensuite penchée au-dessus de ce dernier pour prendre la caméra des mains de sa collègue. C’est alors que son foulard s’est coincé et s’est enroulé autour de l’arbre de transmission, et qu’elle a été happée mortellement par celui-ci.

Les secours ont été appelés sur les lieux. Sandra Godin-Jacob a été transportée à un centre hospitalier, où son décès a été constaté.

À la suite de l’accident, la CNESST a interdit l’utilisation de la pompe à fruits. Afin d’autoriser la reprise des travaux, elle a exigé que l’entreprise Les Canneberges du Roy inc., propriétaire de l’équipement, munisse l’arbre de transmission d’un protecteur, délimite un périmètre de sécurité autour de celui-ci et s’assure que les travailleurs présents ont des vêtements bien ajustés ne comportant aucune partie flottante. Les correctifs ont été apportés rapidement.

Recommandations

La CNESST a émis certaines recommandations afin d’éviter qu’un tel accident se reproduise, par exemple: maintenir en place un protecteur tubulaire sur l’arbre de transmission et un bouclier ou un carter de protection sur la prise de force du tracteur et sur l’arbre de réception de la machine attelée; vérifier régulièrement l’état des protecteurs et, s’ils sont endommagés, ne pas utiliser l’arbre de transmission avant de les avoir remplacés; s’assurer que le protecteur de l’arbre de transmission tourne librement en tout temps; débrayer la prise de force et arrêter le moteur avant de faire cette vérification.

De plus, il importe de porter des vêtements ajustés et de s’attacher les cheveux s’ils sont longs; de rester hors de portée, même lorsque les protecteurs sont en place; et de ne jamais enjamber un arbre de transmission.

(Source : CNESST)