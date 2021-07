Accident de la route: les indemnités auxquelles vous avez droit

Si vous êtes victime d’un accident automobile et que celui-ci a eu des répercussions graves sur votre quotidien, vous êtes en droit de demander des indemnités auprès de la SAAQ. Afin de vous aider dans ce processus, voici comment vous devez procéder pour faire votre demande ainsi que les types d’indemnités auxquels vous avez droit.

Les différents types d’indemnités

Avant de faire une réclamation d’indemnisation, il est toujours préférable de connaître les différents types d’indemnités qui sont à votre disposition.

– L’indemnité de remplacement de revenus consiste à recevoir une somme d’argent lié à l’emploi que vous aviez lors de votre accident. La somme versée dépend donc de votre domaine d’activité et du salaire que vous aviez.

– L’indemnité pour les personnes aux études permet aux étudiants qui ne peuvent plus continuer leurs études à cause d’un accident routier. L’indemnité vous couvre l’année scolaire ou la session que vous avez perdue. La somme est différente pour chaque degré d’étude et n’est versée qu’une seule et unique fois, c’est-à-dire à la fin de la session ou de l’année scolaire.

– L’indemnité de frais de garde est adressée aux personnes qui lors de l’accident de la route avaient pour occupation principale de prendre soin de personnes invalides ou âgées de moins de 16 ans et que ledit accident les empêche de continuer de prendre soin de ces personnes. La somme est calculée en fonction du nombre de personnes que l’accidenté devait s’occuper.

– L’indemnité pour séquelle est pour les personnes ayant eu un accident de la route qui a causé des séquelles importantes au niveau physique ou psychique et dont celle-ci joue un rôle permanent sur le reste de leurs vies. Le montant des indemnités varie en fonction des blessures et des séquelles.

Faire une demande d’indemnisation

Peu importe le type d’indemnité qui vous concerne, pour faire votre demande, vous pouvez la faire via le site officiel de la SAAQ en remplissant un formulaire et en ajoutant tous les documents demandés et nécessaires à votre dossier. Vous avez un délai de trois ans à partir de la date de votre accident pour effectuer votre demande et vous devrez recevoir la décision de la SAAQ dans les trois mois qui suit votre demande.

Dans le cas où votre demande s’avère être refusée, vous pourrez alors faire une demande de révision SAAQ. Vous pourrez contester la décision de la même façon que votre demande initiale, mais nous vous conseillons vivement de faire appel à un avocat spécialisé en SAAQ.

En conclusion, quelle que soit votre situation ou votre occupation, vous avez droit à différents types d’indemnités pour vous aider à la suite d’un accident routier.