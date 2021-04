Académie ProBeach s’installe à Trois-Rivières

Créée à Québec en 2008, l’Académie ProBeach s’amène à Trois-Rivières, appuyée de trois membres du personnel d’entraîneurs des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Les amateurs de volleyball pourront donc bénéficier de cette nouvelle offre, en plus de tous nouveaux terrains, dès cet été.

De de fil en aiguille, l’Académie s’est d’abord retrouvée sur la Rive-Sud de Québec et dorénavant, à Trois-Rivières.

«On offre des ligues, des entraînements et des tournois de volleyball de plage, et ce, à tous les groupes d’âge alors autant aux jeunes et aux étudiants du secondaire, qu’aux groupes élites ou les gens qui veulent découvrir le volleyball», confie Marie-Christine Mondor, attitrée à la gestion de l’Académie, elle qui est co-entraîneur des Patriotes de l’UQTR.

«C’était important pour nous de faire un partenariat avec les Patriotes et avec l’école secondaire Chavigny. On offre des inscriptions individuelles pour des entraînements éducatifs et ce n’est pas obligatoire d’avoir un partenaire. Notre but premier est d’offrir un service de plus à tous les amateurs de volleyball de plage de la région. On organise déjà des ligues cet été, en plus des tournois et des entraînements.»

Pas moins de huit terrains sont en construction sur le site de l’école secondaire Chavigny. Ils seront bientôt prêts à accueillir les volleyeurs.

«On s’adapte toujours à la cliente. On offre aussi un volet corporatif alors si des entreprises veulent venir faire un 5 à 7 volleyball de plage, on est là pour ça», ajoute-t-elle. «On est trois gestionnaires en chef impliqués dans les Patriotes alors une partie des profits réalisés sera remise aux Pats pour les aider à financer leur saison parce qu’on a un gros défi avec l’équipe qui vient de monter en Division 1.»

«On va faire la même chose avec les Lions de Chavigny. L’Académie ProBeach est un club communautaire alors c’est important pour nous redonner à la communauté. On vient offrir des services d’entraînement pour toutes les autres équipes de la région aussi, comme l’équipe de sport-études des Estacades de Trois-Rivières, notamment.»

Plusieurs catégories seront offertes, dont le Mini Beach (8 à 12 ans) et le groupe Espoir, en plus des entraînements et des ligues pour adultes. Il y aura également des tournois réservés aux 18 ans et moins.

«Il y a déjà des ligues organisées par d’autres centres au parc Pie 12, au parc Masse et aux Cascades, et on ne veut pas venir en conflit avec elles, mais agir en collaboration. On veut offrir un service de plus alors nos soirs de ligues et nos tournois ne seront pas aux mêmes dates ni aux mêmes heures que les autres ligues. C’était important pour nous de jouer le rôle d’offre supplémentaire», explique madame Mondor.

«Marc-Antoine Daniaux va gérer le centre et agir à titre d’entraîneur, lui qui est assistant-entraîneur chez les Patriotes de l’UQTR. Myrianne Courteau, ancienne athlète de volleyball de plage et elle aussi assistante-entraîneur chez les Patriotes, occupera aussi le rôle d’entraîneur-chef.»

Horaire de ligues

Pour ce qui est des ligues offertes, les lundis laisseront place à du volleyball 2 contre 2 Masculin (A/B). Le mardi, ce sera du 4 contre 4 Mixte (C), tandis que le 2 contre 2 Féminin (A/B) est prévu pour le mercredi. Les jeudis, ce sera à nouveau du calibre Mixte, mais en format 2 contre 2 (A/B). Finalement, des parties de style Mixte (C) seront disputées le dimanche, à 5 contre 5.

«C’était un bon moment pour nous de lancer l’Académie parce que les gens en veulent. Ils veulent du volleyball et ils veulent bouger. La journée où ça va repartir, on veut être là pour offrir un service de plus.»

«Avec l’hiver qu’on vient de passer, peut-être qu’un joueur qui évoluait dans une ligue va vouloir jouer un soir de plus alors on est là pour ça. On a déjà plus de 1500 membres et parmi eux, on avait beaucoup de gens de la Mauricie qui venaient jouer dans nos tournois à Québec alors on savait qu’on serait bien accueilli ici», conclut-elle.

Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, visitez la page Facebook Académie ProBeach – Trois-Rivières (https://www.facebook.com/AcademieProBeachTR) ou encore via le site internet https://academieprobeach.com/tr/.