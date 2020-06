Académie les Estacades: Un bal pas comme les autres

L’Académie les Estacades a annoncé la tenue d’un événement pour les finissants 2020 sous une nouvelle formule. Cette activité de fin de parcours se tiendra les 25 et 26 juin prochain entre 12h30 et 16h30.

Malgré le contexte actuel, l’école soulignera en grand la fin du parcours au secondaire de 350 élèves, ce qui représente la plus grande cohorte de la région, ceci toujours en suivant les consignes de la santé publique, telle que la distanciation sociale. Les finissants de cet établissement pourront eux aussi vivre un «bal», mais de manière différente.

Au menu, un circuit dans une ambiance festive :

– Arrivée des élèves en automobile (l’arrivée se fera par la rue Patry)

– Prise de photo sur la passerelle

– Distribution et signature de l’album des finissants

– Remise d’une attestation de fin d’études secondaires

Dans le but de faciliter la logistique de cet événement et de suivre les règles, une prise de rendez-vous sera faite préalablement. Évidemment, les jeunes sont invités à sortir leurs plus belles tenues de ville ou, pour ceux et celles qui en avaient déjà fait l’acquisition, porter leur robe ou habit de bal.

Beau temps, mauvais temps, tout sera en place pour que les jeunes vivent un moment inoubliable. (Pour cet événement, veuillez prendre note que chaque finissant pourra être accompagné uniquement de ses parents pour le circuit en voiture et pour les photos.)