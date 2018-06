Académie Denis Francoeur: Deux autres protégés repêchés dans la LHJMQ

REPÊCHAGE. Quatre autres produits de l’Académie Denis Francoeur, du Collège Marie-de-l’Incarnation (CMI), avaient la chance de se voir sélectionner par une des formations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Frédéryck Janvier et Joaquim Lemay ont été les heureux élus, tous deux avec l’Océanic de Rimouski.

L’attaquant Frédéryck Janvier a dû attendre au 9e tour, soit au 159e échelon, avant de pouvoir festoyer avec ses proches.

«Frédéryck (Janvier) est un vrai passionné et amène énormément d’énergie sur la glace. Malgré son petit physique, c’est un joueur qui joue gros!», confie Denis Francoeur, coordonnateur et entraîneur-chef de l’Académie de hockey Denis Francoeur.

«Il a beaucoup de talent et beaucoup de vitesse. C’est un compétiteur hors pair qui est bon dans les deux sens. C’est vraiment un bon joueur sur 200 pieds.»

Son coéquipier, le défenseur Joaquim Lemay, a évité le couperet de peu alors qu’il a été pris en 14e ronde, 248e au total, sur 251 joueurs repêchés.

«C’est un défenseur comme il y en a peu au hockey. Il est mobile, il a une bonne vision du jeu et une bonne relance. Il est passé sous le radar à cause de son physique, mais il devrait atteindre autour de 5 »11 ou 6 »0 lorsqu’il aura sa pleine maturité. Ça va faire toute une différence!», commente M. Francoeur.

«Ça va être tout un défenseur! C’est vraiment un joueur dans le moule du hockey aujourd’hui. Il peut générer de l’attaque avec sa mobilité et il a des pieds incroyables. Il joue très bien les deux sens de la patinoire. C’est un bon défenseur dans sa zone avec des qualités offensives au-dessus de la moyenne.»

L’Académie de hockey Denis Francoeur (AHDF) compte maintenant 20 élèves-athlètes repêchés ou invités par les différentes ligues de hockey. Forcé d’admettre que l’ancien entraîneur des Cataractes de Shawinigan avait visé juste avec son école de hockey.

«Au tout début, quand je parlais du programme dans le monde du hockey, les gens me demandaient si je souhaitais revenir dans LHJMQ. Je continuais de leur parler de mon projet de développer un programme de hockey. Ils écoutaient avec respect, mais avec peu d’attention. Aujourd’hui, quand je parle du programme, les gens m’écoutent avec intérêt.»

«La vision que j’avais du programme, c’était de voir des jeunes poursuivre leurs études et leur développement de hockey un peu partout en Amérique du Nord. Il existe peu de programmes qui peuvent avancer pouvoir placer autant d’athlètes répartis dans autant de ligues de haut calibre et permettant de combiner études et développement du joueur de hockey. On en est très fier!»

Grâce au bilan positif des cinq dernières saisons des Panthères, les instances de l’AHDF et du CMI concluent que la création du programme DLTJH (Développement à long terme du joueur de hockey) et la formation des équipes U11, U13, U15 et U17 sont des réussites sur toute la ligne.

Déménagement au SSJ

Dès septembre 2018, l’Académie de hockey Denis Francoeur poursuivra ses activités au Séminaire Saint-Joseph (SSJ).

«C’est une décision proprement hockey! C’était vraiment le centre des discussions», avait confié M. Francoeur lors de l’annonce officielle. «Si on voulait ajouter des équipes d’expansion, c’était impossible de le faire. Pour le programme, ce changement est un «plus-value». On va maintenant pouvoir offrir des niveaux de jeu pour tout le monde!»

Des équipes de M18, M17 mineur et M17 majeur, pour le secondaire 4 et 5, de M16, M15 majeur et M15 mineur, pour le secondaire 2 et 3, de M13 majeur et M13 mineur, pour le secondaire 1, 6e et 5e année, ainsi que de M12 pour les élèves de 3e et 4e année, seront disponibles.

Monsieur Francoeur n’écarte pas l’option de mettre également sur pied une équipe de calibre M10 (à partir de la première année).

40 étudiants en moins

«En peu de temps, le programme a connu une ascension remarquée. Pour nous, c’est une opportunité que le CMI et le SSJ offrent au programme la possibilité d’avoir plus d’équipes et donc, plus de joueurs. On veut devenir une référence dans le développement à long terme du joueur de hockey et amener notre programme à un autre niveau», ajoutait-il.

C’est donc dire qu’une quarantaine de joueurs-étudiants devront déménager d’établissement s’ils veulent poursuivre leur sport.

«C’est un partenariat qui va permettre de maximiser le nombre d’hockeyeurs et qui va amener le programme à son plein potentiel», avait pour sa part commenté Guy Leclerc, directeur général par intérim au CMI. «Cette association s’est faite naturellement et l’Académie aura pignon sur rue au Séminaire. Nous étions limités à quatre équipes alors il fallait le faire pour amener le programme de Denis (Francoeur) plus loin encore.»

C’est donc dire que les deux formations de la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) seront fusionnées dès l’automne prochain.

«C’est une grande annonce pour nous», lançait, de son côté, Martine Roy, directrice générale du Séminaire Saint-Joseph. «C’est un ajout à l’offre sportive d’excellence. Le CMI et le Séminaire sont des partenaires naturels depuis plus de 150 ans. Notre objectif commun est de transmettre une éducation, des valeurs et un encadrement qui correspondent aux hauts standards de nos deux écoles.»

Rappelons que Denis Francoeur a lancé sa propre académie de hockey en 2007.

