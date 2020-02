AAR Trois-Rivières: vers un centre d’excellence en maintenance de cellules d’avions

Air Canada a conclu des lettres d’intention avec AAR Trois-Rivières en prévision d’une entente de longue durée pour la maintenance des cellules d’avion, sous réserve de la conclusion de la fusion d’Air Canada prévue avec Transat A. T.

AAR entend faire les investissements nécessaires dans l’infrastructure de ses installations de Trois-Rivières pour y réaliser des travaux sur la flotte regroupée de gros-porteurs A330 d’Air Canada et d’Air Transat, puisque le volume de révision et d’entretien lourd serait suffisant pour justifier ces investissements et établir un centre d’excellence.

On s’attend à ce que cette entente crée des emplois supplémentaires dans le secteur de l’aéronautique à Trois-Rivières et que les nouvelles capacités d’AAR lui permettent d’obtenir des contrats de maintenance des cellules d’autres exploitants de l’A330.

« Depuis notre tout premier projet à Trois-Rivières, nous avons constaté un solide engagement envers la qualité, la sécurité et le rendement opérationnel, a déclaré Rich Steer, premier vice-président – Exploitation d’Air Canada. Nous sommes aussi fiers d’augmenter les travaux de révision et d’entretien lourd réalisés au Québec, et plus particulièrement sur les gros-porteurs. Ce contrat portant sur des travaux supplémentaires à Trois-Rivières représente un investissement à long terme dans la maintenance accrue des cellules au Québec.»

AAR, qui a repris les installations de Premier Aviation de Trois-Rivières et de Windsor en 2017, s’occupe déjà de la maintenance des cellules des flottes d’A320 et d’E190 – le retrait de l’E190 du parc aérien est en cours – pour Air Canada à Trois-Rivières.

Les lettres d’intention sont assujetties à la conclusion d’ententes définitives qui comprendront les modalités généralement applicables à des ententes de maintenance des cellules de cette envergure.