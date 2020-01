À vos pelles et mitaines: le Défi château de neige est de retour!

Avec l’arrivée officielle de la saison hivernale et d’une belle couche de neige, l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie relance, pour une deuxième année, le Défi château de neige dans la région.

Le Défi château de neige se veut un défi familial en plein air visant à développer l’intérêt pour l’activité physique et les saines habitudes de vie auprès des enfants et des familles québécoises. À travers la province, plus de 800 châteaux de neige sont annuellement construits dans le cadre de ce défi provincial.

Pour participer, il suffit de construire un château de neige à l’endroit de son choix, de le prendre en photo et de l’inscrire sur le site www.defichateaudeneige.ca.

On peut s’inscrire dans cinq catégories distinctes : famille et amis, petite enfance (services de garde et CPE), écoles primaires et secondaires, organisme/municipalité et entreprise.

Par ailleurs, plusieurs prix seront attribués au hasard parmi les participants qui auront inscrit leur château de neige avant le 9 mars.

En Mauricie, les participants courent, entre autres, la chance de gagner des 25 soucoupes pour glisser sur la neige, 10 entrées journalières pour le Parc de l’île Saint-Quentin, 5 laissez-passer familiaux au RécréOFUN, 4 entrées gratuites pour Arbre en Arbre au Parc de l’île Melville, 1 chèque cadeau pour un parcours complet junior – Via Batiscan, ainsi que des chèques cadeaux à la Brûlerie Mékinoise et chez Rien ne se perd, tout se crée.

