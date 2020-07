À visiter sur la Rive-Sud

Pas besoin de chercher bien loin des attraits à visiter cet été puisqu’il y en a tout plein si près de chez nous! Une bonne nouvelle alors qu’il s’avère plutôt difficile par les temps qui courent de prévoir à quoi ressembleront nos vacances!

Petit conseil: étant donné les directives gouvernementales qui changent de jour en jour, nous vous invitons à communiquer avec chaque attrait ou avec un bureau d’information touristique de la région avant de vous y rendre pour vérifier les mesures en vigueur et les heures d’ouverture.

Centre de la biodiversité du Québec

BÉCANCOUR (Sainte-Angèle-de-Laval)

On y présente les enjeux de la biodiversité d’ici à travers des parcours complètement revisités en raison de la pandémie de coronavirus. Cette année, l’établissement propose des visites semi-autonomes, avec des guides postés à différents endroits pour répondre aux questions des gens. Des enregistrements audio sont aussi prévus pour ajouter à l’expérience. Les visiteurs pourront faire le tour complet du centre à leur rythme grâce à deux forfaits nouvellement en vigueur. Le premier permettra d’en apprendre plus de la préhistoire jusqu’aux mammifères d’aujourd’hui. L’autre permettra de visionner la projection multimédia Voyage au fond du St-Laurent dans la salle Jean-Lemire. À noter que l’endroit offre aussi des sentiers forestiers et un verger.

Centre d’interprétation Fortierville et son histoire

FORTIERVILLE

L’endroit fait revivre le panorama historique, patrimonial et culturel de cette municipalité de la MRC de Bécancour. Expositions, témoignages, vidéos et documentaires historiques sont proposés aux visiteurs. Le Centre réserve également un espace important à l’indignation, à la sensibilisation et à la prévention envers la violence faite aux enfants. Car c’est à Fortierville que s’est déroulée la tragique histoire d’Aurore Gagnon, l’enfant martyre, décédée il y a 100 ans cette année des suites de sévices que lui a fait subir sa belle-mère.

Moulin Michel

BÉCANCOUR (Gentilly)

Ce moulin à eau ancestral construit en 1783 est classé monument historique et moud encore le sarrasin sur meules de pierre. Le site comprend des aires de pique-nique, un barrage en pierres des champs et en béton à visiter, un belvédère, des expositions, une boutique, une terrasse, une crêperie et une meunerie. Ouverture prévue le 24 juin, à l’exception de la crêperie champêtre.

La petite chapelle de Wôlinak

WÔLINAK

La petite chapelle de Wôlinak abrite un centre d’interprétation sur l’histoire de la mission des Abénakis de Bécancour. On y retrouve l’exposition permanente «Mikwobait Wôlinak : Mémoire vivante, la rivière au long détour». On peut aussi y visionner un film d’animation qui révèle à la fois le mode de vie en forêt des Abénakis et l’histoire de la fondation de la mission de Bécancour. L’endroit nous fait aussi découvrir le quotidien des Abénakis à la mission de Bécancour vers l’année 1708 et voyager à travers le Ndakinna, territoire ancestral de la Nation Waban-Aki par le biais de fresques animalières, sculptures sur bois et artefacts de la forêt.

Musée des cultures du monde

NICOLET

L’endroit fait découvrir l’univers fascinant de l’histoire et des rites religieux en proposant un voyage au coeur des croyances et pratiques religieuses du bouddhisme, de l’hindouisme, de l’islam, du judaïsme et du christianisme; les cinq grandes religions du monde. On y trouve cette année trois expositions temporaires, en plus de ses expositions permanentes: Lumière sur les francs-maçons, qui retrace les origines, les rituels et les personnalités célèbres liés à la franc-maçonnerie; Darshan, miroirs de l’âme, qui présente des photos d’hommes et de femmes de toutes cultures et de toutes religions de partout en Asie; et D’Apollon à DeGeneres, qui présente plus d’une quarantaine de couples homosexuels célèbres dans l’histoire. Ouvert depuis le 22 juin.

Musée des Abénakis

ODANAK

Il s’agit du premier musée autochtone du Québec. Il propose des visites guidées, des expositions, un film multimédia, une terrasse et une boutique. À proximité du Musée, on peut explorer des sentiers pédestres avec interprétation de la faune et de la flore. Ouverture le 13 juillet.

Maison et atelier Rodolphe-Duguay

NICOLET

Bienvenue dans l’univers d’un couple d’artistes marquant de l’histoire du Québec: Rodolphe Duguay, peintre-graveur, et Jeanne L’Archevêque, écrivaine et poétesse. L’endroit, situé sur le rang St-Alexis à Nicolet, témoigne à la fois du lieu de naissance de Rodolphe Duguay, de sa vie familiale et de sa carrière artistique qui a duré plus de 40 ans. La Maison et l’atelier l’Ermitage présentent des expositions thématiques des oeuvres de ce peintre, ainsi que son mobilier et son matériel d’artiste. Le site tout autour est quant à lui constitué de magnifiques jardins bordés d’arbres centenaires. La demeure et l’atelier, tout comme leur environnement naturel, font partie d’un ensemble reconnu et classé immeuble patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Centre d’interprétation des Acadiens de Saint-Grégoire

BÉCANCOUR (Saint-Grégoire)

L’endroit retrace l’épopée des Acadiens venus d’Europe, puis déportés et réfugiés à Saint-Grégoire. Il propose quatre permanentes: L’incroyable histoire des Acadiens (au couvent de la rue Béliveau), Un moulin pas si banal (au vieux Moulin derrière le couvent), Chantier naval du lac St-Paul (dans la petite école) et Taillée à même l’étoffe du pays (au couvent).

Des ouvrages de référence et des documents multimédias sont disponibles pour consultation. De plus, on peut profiter d’un circuit pédestre agrémenté de panneaux d’interprétation dans l’environnement historique du vieux moulin. Réouverture au public le 8 juillet, selon un horaire réduit. Informez-vous.

Galerie-atelier Robert Roy

SAINTE-PERPÉTUE

La Galerie d’art du réputé peintre Robert Roy à Sainte-Perpétue est un endroit à découvrir. Les murs regorgent de toiles à admirer. L’artiste accueille les visiteurs sur rendez-vous. Information: www.robertroy.ca.