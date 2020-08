À leurs machines à coudre pour contrer la pollution

Concernées par la pollution que crée le port du masque jetable, Lucie Beaumont et Lise Milot ont décidé de sortir leurs machines à coudre pour confectionner des masques et des calots lavables. Ayant fait carrière dans le domaine de la santé, ces Trifluviennes espèrent ainsi donner le goût aux gens de porter des créations locales saines pour l’environnement.

En quelques semaines, elles ont déjà produit plus d’une centaine de masques et calots. On en retrouve des colorés, des classiques et des amusants pour les enfants… et les grands. Il y en a même pour les amateurs de chasse.

«On a le souci de faire quelque chose de beau et de confortable pour que les gens aient envie de les porter et que ça devienne plus acceptable, explique Mme Beaumont. En choisissant son masque un peu comme on choisit ses vêtements, on pense qu’il y a moyen de rendre ça agréable. Il faut le voir comme un accessoire mode et choisir des modèles qu’on aime.»

«On est aussi très préoccupées par la pollution des masques jetables, renchérit Mme Milot. On comprend que ça en prend pour certains métiers, mais il y a beaucoup de gens qui pourraient prendre des masques lavables au lieu des masques jetables. Quand tu vas à l’épicerie, tu n’as pas besoin d’avoir un masque jetable.»

Depuis plus de deux mois, Lucie Beaumont et Lise Milot consacrent d’innombrables heures à leur nouveau projet. Elles y travaillent tous les jours. Voisines dans un quartier résidentiel du secteur Cap-de-la-Madeleine, elles travaillent à partir de la maison. De l’idée jusqu’à la dernière couture, tout est fait à la main. Elles ont même développé un modèle de calot, ce couvre-chef utilisé notamment par les chirurgiens.

«C’est utilisé dans les hôpitaux, mais aussi dans les cabinets de dentiste, dans les boulangeries et les boucheries, énumère Mme Beaumont. On a eu l’idée d’en faire quand ma sœur, qui est hygiéniste dentaire, m’a dit qu’elle en cherchait.»

Aider les gens, différemment

Motivées par le désir d’aider les autres, les Trifluviennes n’ont pas l’intention de ranger leurs machines à coudre. Il faut dire qu’elles ont encore une foule d’idées en tête.

«Je suis inhalothérapeute et j’ai dû arrêter de travailler en mars, même si ce n’était pas ce que je voulais. Je me sentais encore utile et j’avais toujours cette envie d’aider les gens. J’avais encore la sensation que je pouvais aider. Avec les masques et les calots, c’est une autre façon d’aider les gens. On les aide à se protéger et à protéger les autres», conclut Mme Beaumont.

Pour voir les créations, consultez la page Facebook «Les confections L&L». Les masques se détaillent de 12 $ à 18 $ et les calots sont vendus à 23 $. À noter que tous les masques sont en coton et conçus selon les recommandations de l’AFNOR.