À l’aube de la retraite, Hélène Corneau fait le bilan

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ÉDUCATION. La directrice générale de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, Hélène Corneau, prend sa retraite au cours des prochains jours, mais elle demeurera présente à titre de conseillère cadre jusqu’à la mi-novembre afin d’assurer la transition avec le prochain directeur.

Mme Corneau a été directrice générale de la Commission scolaire pendant sept ans et cumule 37 années de travail dans le domaine de l’éducation.

Durant son mandat, Mme Corneau a notamment piloté l’implantation d’un système d’analyse financière plus poussé, actualisé le plan d’action sur la persévérance scolaire, réalisé un plan d’action pour contrer l’intimidation à l’école et a entamé la mise en chantier du premier plan d’engagement vers la réussite scolaire.

«Je suis particulièrement fière de la mise sur pied du programme d’éducation internationale au primaire. On avait une belle fenêtre d’opportunité. Il y avait une augmentation de la clientèle dans le secteur centre et on avait besoin d’ajouter de l’espace. La première année, on visait 250 élèves, mais on a finalement affiché complet avec une liste d’attente en plus. On a ensuite ajouté le pavillon Laterrière, puis un autre bâtiment dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Cette année, plus de 700 élèves du primaire suivent le programme d’éducation internationale», souligne Mme Corneau.

Elle se réjouit aussi de l’implantation de l’anglais intensif pour les élèves de 6e année du primaire dans le secteur Est. «C’était le premier groupe cette année. Ils ont été localisés à l’école secondaire Le Tremplin. L’équipe du Tremplin a bien intégré les jeunes. Ils ont leur espace à eux, comme dans un cocon même si c’est dans l’école secondaire. Là aussi, ça répondait à un besoin», poursuit-elle.

Son mandat n’aura pas été de tout repos. Au cours des sept dernières années, Mme Corneau a dû composer avec d’importantes compressions financières, ainsi que la saga, qui se poursuit encore devant les tribunaux, concernant la découverte d’irrégularités dans la gestion du Complexe sportif Alphonse-Desjardins (CSAD) par le Vérificateur général du Québec en 2014.

«Avec le recul, l’imposition des compressions financières nous a rendus meilleurs. Ça nous a permis d’approfondir notre compréhension du budget. Couper, ce n’est jamais une tâche agréable. Il faut que ce soit le moins dommageable possible. On a fait toute une concertation avec les directeurs d’école et on n’a pas touché aux services aux élèves. Les parents aussi doivent bien comprendre et il faut les accompagner pour une vision commune au profit de l’enfant», soutient-elle.

Puisque des poursuites judiciaires sont en cours dans le dossier du CSAD, Mme Corneau peut difficilement commenter le dossier.

Toutefois, dans un suivi effectué dans le rapport 2018 du Vérificateur général du Québec (VGQ), on découvre que la Commission scolaire a, pour l’instant, appliqué deux des deux recommandations issues du rapport de 2014, dont celle concernant la rémunération versée dans un cas de prêt de service.

«Les quatre autres recommandations ont connu des progrès satisfaisants, d’après le rapport, ce qui fait en sorte que le VGQ nous accorde 100% pour le suivi des recommandations. Ça fait du bien et l’équipe du CSAD fait un travail incroyable aussi dans le suivi de ces recommandations», précise Mme Corneau.

Avec la retraite qui s’amène sous peu, Hélène Corneau se demande bien ce qu’elle fera des 60 heures par semaine qu’elle récupérera soudainement. «J’avais besoin de me préparer mentalement. Je vais commencer à planifier ma retraite à la fin de mon mandat. Je vais décrocher un peu cet été. La transition va se faire tranquillement», conclut-elle.

Le saviez-vous?

Hélène Corneau a été la première femme à occuper le poste de directrice générale à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy.