À l’assaut des escaliers de la ville… à la course!

Le Défi des escaliers revient pour une deuxième édition cet automne, une belle occasion pour les amateurs de jogging à la recherche d’un nouveau défi.

Le Défi des escaliers se déroulera le samedi 17 octobre dès 8h30 dans les rues du secteur Cap-de-la-Madeleine.

Des parcours de course de trois, cinq, dix et quinze kilomètres, auxquels plusieurs escaliers ont été ajoutés pour rehausser le défi, sont proposés aux participants. Les trajets de trois et cinq kilomètres sont aussi disponibles à la marche.

Afin de respecter les mesures sanitaires, il y aura des départs toutes les 15 minutes.

Le départ se fera sur la rue de Callières. Le trajet entraînera ensuite les coureurs et marcheurs sur la rue Chapleau, la rue Cardinal Villeneuve et la rue Barkoff pour arriver au premier escalier. Ensuite, le parcours se dirigera sur la rue Pie XII pour monter et descendre les deuxième, troisième et quatrième escaliers. Les participants emprunteront ensuite la rue Des Ormeaux pour terminer leur course ou leur marche sur la rue de Callières. Notons que les escaliers présents sur le parcours comptent entre 39 et 54 marches.

Ce défi est une initiative de Judith Chalifour, kinésiologue chez Progrès 100 limites. C’est d’abord en juin qu’elle a réalisé qu’elle avait un beau parcours de cinq kilomètres de course avec des escaliers.

«Ça fait huit ans que je donne le cours d’escaliers en jogging. Rapidement, en juin, une vingtaine de personnes avaient démontré de l’intérêt pour un défi du genre qu’on a finalement organisé. J’aimerais en offrir trois par année, dans différents secteurs de la ville, surtout qu’on a beaucoup d’escaliers extérieurs un peu partout», souligne Judith Chalifour qui souhaiterait tenir d’autres éditions du défi cet hiver et au printemps.

Le défi est ouvert à toute personne qui souhaite se dépasser et ajouter un défi à sa course.

«C’est plus demandant avec les escaliers, c’est certain. C’est quelque chose que je propose quand un joggeur veut s’améliorer. Ajouter un ou des escaliers à son parcours de course est l’un des moyens pour y arriver. Ça demande une plus grande amplitude de mouvement et ultimement, ils peuvent améliorer leur chrono de course. C’est aussi excellent pour améliorer sa vitesse de jogging», explique-t-elle.

Un bon moyen de se préparer à un défi du genre est aussi de monter et descendre des côtes sur son parcours de jogging, précise-t-elle.

Pour s’inscrire au Défi des escaliers du 17 octobre : www.progres100limites.com.