À la tête de deux entreprises florissantes

En quatre ans, l’entreprise de Charlyne Houle et Ariane Lemire, le Studio Skyn, est passée de deux employés à une dizaine. Les propriétaires ont même ouvert récemment un deuxième commerce, Le Rhode, avec leur associée Andrée-Anne Chassé.

L’une est massothérapeute et ostéopathe alors que l’autre est infirmière de formation. Ensemble, elles ont développé une offre de soins et de produits de beauté haut de gamme, misant sur ceux qui sont les plus naturels possibles.

« Mes parents sont en affaires et j’ai aussi toujours eu en moi la fibre entrepreneuriale, raconte Charlyne. J’ai toujours su que je voulais être entrepreneure. Je connaissais Ariane du secondaire, mais ça faisait des années qu’on ne s’était pas vu quand je lui ai proposé de se lancer en affaires ensemble. Elle avait sa petite entreprise à temps partiel et j’avais aussi la mienne. »

À cette époque, Ariane cumulait les projets. Entre autres choses, elle travaillait à l’hôpital et terminait ses études universitaires, en offrant aussi des soins de beauté à domicile.

« J’ai adoré mon métier d’infirmière et la relation avec les gens, mais les conditions de travail à l’hôpital ne me convenaient pas, confie cette dernière. J’aimais donner des soins, mais pas dans les conditions qu’on le faisait. Je ne me suis jamais dit que j’allais avoir une entreprise. Par contre, quand j’ai commencé à gérer mes affaires, j’y ai pris goût. »

Et quand Charlyne lui a proposé de s’associer, l’idée a tranquillement fait son chemin. Pendant des mois, elles se sont envoyé plein de messages pour tester des produits et développer des concepts. Deux ans plus tard, en 2018, le Studio Skyn a ouvert ses portes. Au départ, le commerce était situé au coin des rues Bellefeuille et du Père-Daniel.

La demande et les besoins n’ont cessé de croître, si bien que les propriétaires ont fait le choix de déménager dans un espace plus grand sur le boulevard des Récollets. « On a commencé les travaux dans le nouveau local au début du mois de janvier 2020. À cause de la pandémie, on a été obligé de fermer jusqu’en juin de la même année, indique Ariane. À partir de là, on a investi beaucoup de temps et d’énergie sur notre site web et nos ventes en ligne ont explosé. »

« On a réussi à développer une relation de confiance avec nos clients, même si on ne les voit pas nécessairement en personne, renchérit Charlyne. Toutes les deux, on a coeur la santé et on prend le temps de bien informé nos clients sur ce qu’ils achètent. Notre peau absorbe ce qu’on met dessus, alors c’est important pour nous de bien connaître les produits, de savoir ce qu’on met sur notre peau et aussi de bien l’expliquer aux autres. C’est pour ça qu’on recherche toujours ce qui se fait de plus naturel possible. On ne vend que les produits qu’on a essayés et qu’on aime. »

Un nouveau projet

Depuis peu, les entrepreneures gèrent également Le Rhode, un nouveau projet bâti avec leur associée Andrée-Anne Chassé. Ce nouveau commerce a ouvert ses portes cet été sur le boulevard des Récollets, tout juste à côté du Studio Skyn. Le Rhode, c’est un studio de création et un atelier artistique offert en location aux entreprises et particuliers pour la réalisation de photos, de vidéos et la tenue d’événements.

« On a souvent dû louer un local du genre à Montréal pour faire les photos de nos produits. Chaque fois, c’est beaucoup de temps sur la route, beaucoup de matériel à transporter et aussi plusieurs personnes à faire déplacer. On a eu envie d’offrir une solution pour les gens des environs qui sont aussi très souvent à la recherche des ces espaces », explique Charlyne.

On peut dire que les propriétaires ont frappé dans le mile. Déjà, l’endroit est en forte demande. « C’est un nouveau projet emballant. On s’est toujours laissé guider par nos intuitions. On ne sait pas où ça va nous mener, mais de voir que les gens embarquent avec nous, c’est génial », conclut Ariane.