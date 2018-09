À la découverte du Domaine seigneurial Sainte-Anne

Crédit photo : Photo courtoisie

SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE. Le 30 septembre, le public sera invité à faire un saut dans le temps en visitant le Domaine seigneurial Sainte-Anne, avant de s’embarquer pour un parcours historique à travers la municipalité dans le cadre des Journées de la culture.

Le public y fera d’abord la connaissance des gens notoires ayant vécu au Domaine seigneurial, dont Madeleine de Verchères, seigneuresse de Sainte-Anne-de-la-Pérade et défenderesse du fort de Verchères.

On y découvrira également Elizabeth Hale, une bourgeoise et artiste d’ascendance anglaise qui a, avec sa famille, transformé le manoir seigneurial en résidence d’été cossue. De plus, les visiteurs pourront en apprendre davantage sur Honoré Mercier, premier ministre du Québec de 1887 à 1891, qui fit du Domaine seigneurial sa résidence secondaire.

Par la suite, les visiteurs seront invités à rejoindre le guide pour un parcours historique dans les rues de Sainte-Anne-de-la-Pérade, qui leur permettra d’observer les nombreuses maisons, plus d’une fois centenaires, de la municipalité.

Finalement, le public aura accès à la crypte de l’Église Sainte-Anne, où ils auront l’occasion d’en apprendre plus sur l’histoire de l’inhumation ad sanctos.

L’activité est gratuite. Les visites débuteront à 10h et à 13h30, au Domaine seigneurial Sainte-Anne. Réservations: 418 325-3522, le nombre de places est limité.