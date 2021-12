À la découverte de l’entraîneur des gardiens Steve Mongrain

Depuis la saison 2016-2017, c’est le natif de Saint-Séverin-de-Prouxville Steve Mongrain qui est l’entraîneur des gardiens des Cataractes de Shawinigan. Il partage son temps entre l’équipe junior, les Estacades Midget AAA et son travail de professeur d’éducation physique à l’Académie des Estacades.

Comme gardien, Mongrain a disputé 33 rencontres dans la Ligue canadienne de hockey, principalement avec les Mooseheads d’Halifax.

« J’ai commencé comme joueur très jeune, et rapidement, j’ai commencé à achaler mes parents pour devenir gardien de but. C’est à partir de l’atome que j’ai commencé à être gardien, et dès ma deuxième année atome, j’ai joué double lettre. J’ai toujours joué mon hockey mineur à Shawinigan dans le AA jusqu’au midget AAA avec les Estacades. C’est l’équipement et la position qui m’attiraient. Aussi, j’étais un fan des Nordiques et j’ai pu rencontrer Mario Gosselin qui sortait avec la cousine à mon père. J’aimais bien Martin Brodeur aussi. »

Steve Mongrain avoue qu’il faut être un peu fou pour être gardien en bas âge. « Plus tu avances dans ton parcours, plus les rondelles font mal. Dans le junior majeur, avec les équipements qu’on avait, ça arrivait de grimacer et ce n’était pas rare d’avoir pas mal de bleus sur les épaules et les bras. J’avais toujours mal à main parce que la fameuse mitaine TPS Louisville avait un défait quand on attrapait une rondelle dans la paume », exprime l’homme de 42 ans en riant.

Après avoir gouté au hockey professionnel en France, Steve s’est dirigé vers les études afin de compléter un baccalauréat en éducation physique à l’UQTR.

« J’avais commencé à coacher pendant les étés et je voyais que j’aimais ça. J’ai commencé mon bacc et j’ai vraiment aimé tout ce qui touchait les groupes musculaires. Puis j’ai commencé à coacher au midget AAA parce qu’il y avait un besoin. Je n’ai jamais arrêté. Plus jeune, je voulais secrètement gagner ma vie avec le hockey, et aujourd’hui je me considère privilégié parce que je gagne ma vie avec le hockey par le biais de mon bacc en éducation physique. Ça fait 19 ans cette année que je suis impliqué dans le programme des Estacades. »

L’entraîneur des gardiens a le privilège d’être libéré comme professeur pour s’impliquer dans le programme des Estacades, et après l’école, de deux à trois fois semaine, il se déplace à Shawinigan pour les entraînements avec ses deux protégés, Antoine Coulombe et Charles-Antoine Lavallée.

« Je suis à temps partiel avec les Cataractes, mais je dois faire une cinquantaine de matchs par année quand même. En plus de tout ce qui est vidéo et les entrainements. C’est quand même une bonne tâche. C’est un niveau qui est intéressant et motivant. Les gars dans le junior majeur ont à apprendre beaucoup plus qu’on pense. Je me considère privilégié d’avoir deux gardiens de 19 ans d’expérience sous ma tutelle. Ça représente un défi au niveau de leur utilisation, mais les gars sont positifs et la relation entre les deux est bonne. Il y a un respect mutuel, et les deux reconnaissent que l’autre gardien est très bon aussi. Quand c’est établi, ça facilite les choses », conclut-il.