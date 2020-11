À défaut de Fury, Kean affrontera Stan Surmacz

Eye of the Tiger Management prendra à nouveau d’assaut la Ville de Rimouski, le 21 novembre prochain, pour y présenter les premiers duels de son tournoi intitulé «Le Carré d’As». L’événement mettra aussi en vedette le Trifluvien Simon Kean face à Stan Surmacz.

Kean devra s’armer de patience, lui qui aurait préféré un combat de championnat du monde face à Tyson Fury. Yves Ulysse jr. (18-2, 9 K.-O.), Mathieu Germain (18-1-1, 8 K.-O.), Steve Claggett (28-5-2, 18 K.-O.) et David Théroux (16-3, 11 K.-O.) seront également en action dans le Bas-Saint-Laurent.

Le Trifluvien s’occupera de la finale du gala. Son combat en sera un très important dans sa carrière puisque le titre NABA des poids lourds sera à l’enjeu.

«Nous tenons à ajouter cette ceinture au palmarès de Simon (Kean) puisqu’elle lui permettra de réintégrer les classements mondiaux. Nous posséderions donc deux titres nord-américains majeurs le sien et celui d’Arslanbek Makhmudov. Ceci nous permettra d’occuper une place de choix dans l’échiquier mondial chez les lourds», a souligné le président d’EOTTM, Camille Estephan.

«Nous sommes heureux de pouvoir mettre de l’avant ce tournoi dans la ville de Rimouski encore une fois. Il est important pour nous que cette carte de boxe se tienne au Québec à la suite de notre dernier gala qui s’est avéré une grande réussite quant au respect des exigences sanitaires de la Santé Publique», a-t-il ajouté.

Dès la première édition du Carré d’As, les partisans pourront voir deux excellents techniciens s’affronter en Junior Ulysse et Mathieu Germain dans une bataille fort intrigante où les titres NABF et WBC FRANCOPHONE seront à l’enjeu. De surcroît, David Théroux fera face à l’infatigable Steve Claggett dans un combat de championnat NABA.

Ces rivalités s’échelonneront sur une période d’un an où tous les boxeurs s’affronteront à une reprise, au minimum. Les procédures de qualification lors du Carré d’As s’avèrent simples puisqu’un système de pointage est attribué en fonction des résultats de chacun des combats. Or, une victoire par K.-O. ou par décision unanime équivaut à trois points. D’autre part, un triomphe par décision partagée procure deux points au gagnant. Dans le cas d’un combat jugé nul, les combattants ne méritent qu’un seul point alors qu’une défaite n’en donne aucun.

«En ajout à leur bourse respective, les pugilistes qui participent au Carré d’As bénéficieront d’un avancement considérable dans les classements mondiaux pour se rapprocher d’un combat de championnat du monde. De plus, de nombreuses ceintures seront à l’enjeu et un bonus de 50 000$ sera attribué au grand vainqueur de la compétition. Les boxeurs désirent donc tous remporter ce tournoi», a pour sa part mentionné le vice-président d’EOTTM, Antonin Décarie.

D’autres combats sont également prévus, soit ceux de Raphaël Courchesne (8-0, 3 K.-O.) et Josh Wagner (6-0, 5 K.-O.) joueront leur fiche parfaite dans ce qui s’annonce pour être une guerre de tranchée prévue pour six rounds. Le poids lourd Adam Dyczka (2-0, 1 K.-O.) sera aussi de cette carte alors qu’il effectuera son retour face au Britanno-Colombien, Jaye Byard (0-1), dans un duel de quatre assauts.

Le gala sera présenté sur les ondes de Punching Grace et d’Indigo, et ce, dès 19h30. Pour de plus amples informations, visitez le www.eottm.com et le www.punchinggrace.com. Vous pouvez également participer à la discussion en utilisant le mot-clic #carredas sur Facebook @EyeoftheTigerManagement, sur Instagram @eottm_boxing ou sur Twitter @EOTMVD.