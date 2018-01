Ã€ la dÃ©couverte du passÃ© hÃ©roÃ¯que de son pÃ¨re

Crédit photo : Photo L'Hebdo Journal - Marie-Eve Alarie

TÉMOIGNAGE. Raymond Parent a toujours admiré son père Fernando, qui a été bombardier durant la Seconde Guerre mondiale. Il a manœuvré différents avions aux côtés de son escadrille, mais il a surtout piloté le fameux bombardier Halifax.

«Mon père ne racontait pas la guerre. Quand j’étais enfant, il me prêtait son casque d’aviateur, avec les lunettes et le tube d’oxygène et je jouais sur mon bicycle à pédales. Je ne comprenais pas que j’avais sur la tête le casque d’un homme qui avait défendu son pays», confie M. Parent avec émotion.

Fernando Parent faisait partie de l’Escadrille Alouette, formée en Europe.

«Il a commencé à m’en glisser quelques mots quand j’avais 35 ans. C’est à partir de là que j’ai voulu en savoir plus. Le 11 novembre 1982, il a écrit un brouillon de son histoire à la dactylo et le nombre d’avions qu’il a pilotés, toutes les places qu’il a bombardées. Durant son service, il a cumulé 700 heures de vol, dont 310 de nuit», poursuit-il.

Sur une cassette, il a aussi raconté toute son histoire: les combats de nuit avec les balles traçantes, les amis qu’il a perdus au combat, le prêtre qui bénissait les pilotes avant les envolées, le silence dans la nuit à l’exception du bruit des moteurs des avions de l’escadrille dans la noirceur de la nuit.

Raymond Parent étant photographe de métier, il a fait des négatifs à partir des photos de son père. On y voit Fernando dans son uniforme, entouré de ses camarades, ainsi qu’assis sur une bombe.

Le décès de son père a été l’une des choses les plus difficiles que Raymond Parent ait eu à surmonter. «Chaque fois que je rêve de mon père, j’ai cette image de lui vêtu de son uniforme, avec son avion en arrière-plan. Le Halifax est le plus grand de tous», souligne-t-il.

Sur les traces d’un passé héroïque

Grâce au programme Rêve d’une vie Canada des résidences Chartwell, Raymond Parent a pu explorer d’une façon bien spéciale le passé héroïque de son père. M. Parent souhaitait découvrir de près la force d’un bombardier.

Ayant remporté le concours, il a eu l’occasion de se rendre au Musée national de la Force aérienne du Canada, à Trenton en Ontario.

Le musée avait ouvert ses portes une heure plus tôt pour offrir une visite V.I.P à M. Parent, qui était accompagné de sa sœur Madeleine pour l’occasion. Sur place, un bombardier Halifax attendait sa visite.

«Mon cœur a sauté quand je me suis retrouvé devant l’avion», raconte l’homme de 67 ans.

Par ailleurs, après la visite du musée, M. Parent a eu droit à un honneur rarissime: monter à bord du fameux bombardier.

«C’était toute une expérience. Juste à y penser, je reviens dans l’émotion. La vraie surprise, c’est quand on a terminé la visite, il y avait un escabeau de trois marches pour pouvoir entrer dans l’avion. J’étais le seul à pouvoir visiter l’intérieur. Je me suis assis à toutes les places où les gars de la Deuxième Guerre mondiale se sont assis», raconte-t-il.

Se concentrer sur l’héritage de son père a beaucoup aidé M. Parent au cours de sa vie. Il souhaite aussi que les plus jeunes générations puissent tirer profit de ce pan de l’histoire.

«Voir ce grand avion a été un moyen d’en savoir plus sur qui était mon père, sur ce qu’il a vécu. J’ai enfin réalisé mon rêve et je me sens maintenant plus proche de lui», conclut Raymond Parent.

La mission de Rêve d’une vie Canada est de réaliser des souhaits de personnes aînées pour leur permettre de renouer avec des personnes qu’ils chérissent, de les aider à faire renaître leurs passions et à les célébrer, de concrétiser le rêve de leur vie et de commémorer les services qu’ils ont rendus à leur pays et à la communauté.