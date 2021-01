9M$ pour des logements sociaux à Trois-Rivières

Un investissement de 9 367 292$ permettra de réaliser rapidement trois projets de logements sociaux à Trois-Rivières, pour un total de 81 unités.

Au total, 21 nouvelles unités seront construites à la Maison Le FAR qui vient en aide aux femmes en difficulté, 36 à l’ACL Saint-Philippe et 24 à Carpe Diem.

« Actuellement, il y a une demande importante en matière de logements à Trois-Rivières. Je suis très heureux que l’accord survenu entre le Canada et le Québec nous permettent de construire rapidement 81 nouvelles unités de logement. Grâce à cet investissement, nous pourrons mieux répondre aux besoins de dizaines de personnes et de familles vivant des situations difficiles», commente Jean Boulet, député de Trois-Rivières et ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Les projets sélectionnés visent une clientèle dans le besoin que ce soit pour des femmes démunies ou vivant de la violence conjugale, ou encore, pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale.