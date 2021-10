UQTR: les heures d’ouverture de La Chasse-Galerie prolongées dès lundi

Le café-bistro La Chasse-Galerie de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) pourra prolonger ses heures d’ouverture dès le 1er novembre pour permettre un retour des activités en soirée.

Cette décision découle d’une entente entre l’UQTR, l’Association générale des étudiants (AGEUQTR) et la direction de la Chasse-Galerie.

Pour les deux premières semaines de novembre, La Chasse-Galerie accueillera ses clients jusqu’à 21h les lundis et mercredis, et jusqu’à 23h les mardis et jeudis. Dès le 15 novembre, le café-bistro sera ouvert de 7h30 à jusqu’à 23h du lundi au jeudi, et de 7h30 à 19h les vendredis.

Afin de s’assurer d’une reprise sécuritaire des activités en soirée, le nouveau plan d’élargissement des heures d’ouverture prévoit une limite de 100 clients à l’intérieur de l’établissement et un maximum de 20 personnes dans la file d’attente.

La présence d’agents de sécurité de l’UQTR sera augmentée à l’intérieur de l’établissement afin d’aider le personnel de La Chasse-Galerie à contrôler les accès, à sensibiliser la clientèle et à faire respecter les mesures sanitaires en vigueur.

Étant donné la limite de 100 clients, aucun non-membre de la communauté ne sera admis s’il n’est pas accompagné d’un étudiant ou d’un employé. Ces derniers ne pourront donc inviter plus d’un non-membre avec eux lors de leur visite.

Un suivi de la situation à La Chasse-Galerie sera assuré par les partenaires tout au long du mois de novembre. Des ajustements aux mesures actuelles pourraient être apportés dès le mois de décembre selon le bilan des activités. L’établissement demeurera fermé les samedis et dimanches comme que le prévoyait l’horaire habituel.

Les trois partenaires s’étaient entendus, le 16 septembre dernier, pour que l’établissement cesse ses activités à 19h tous les soirs.