Une moustache pour mon CH de retour en novembre

En novembre, la moustache devient un symbole de solidarité et de lutte contre les cancers masculins. Depuis 2013, les membres du Fonds Gilles-Rousseau de la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) ont mis sur pied le mouvement Une moustache pour mon CH, qui est de retour pour la 9e édition.

C’est donc dire qu’en novembre, les hommes de la région sont invités à faire preuve de solidarité et à relever le défi de laisser pousser leur moustache afin d’amasser des dons. Chaque sou récolté sera investi au service d’urologie du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) du CIUSSS MCQ.

« On a amorcé notre campagne en 2013 et elle est toute aussi importante aujourd’hui. Les dons servent à la prévention, au traitement et à la guérison. C’est surtout de l’argent amassé ici et réinvesti ici, chez nous », a pour sa part témoigné Johanne Hinse, présidente de la Fondation RSTR.

La Société canadienne du cancer estime que 23 300 Canadiens reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate et que 4200 hommes en meurent en moyenne, annuellement. Toutefois, plus de 95% des cancers de la prostate sont curables lorsque diagnostiqués et traités durant les stades précoces de la maladie, d’où l’importance de la prévention et de la sensibilisation

« Les dons sont importants pour nous. Pour vous donner un exemple, lorsqu’on fait une demande d’appareils à l’Institut national de la santé, c’est comme si on recevait un iPhone 4. Avec les dons reçus à la RTSR, on peut upgrader notre appareil », a quant à lui imagé le docteur Gaétan Duchesnay, chef du service d’Urologie pour le CIUSSS/MCQ.

« Si on prend notre machine Beta, l’appareil nous permet maintenant de faire des photos de calibre iPhone 12. C’est la même chose pour notre appareil au laser pour casser des pierres. On se fait remettre un appareil de 20 à 25 watts alors qu’avec les sous du Fonds, on upgrade à 100 watts. À 20 ou 25 watts, on ne pourrait pas faire de prostate (au laser) alors les gens devraient voyager pour aller chercher les soins requis. »

Des partenaires connus

Cette année, Une moustache pour mon CH bénéficie de la présence de partenaires particulièrement impliqués qui ont dit « OUI » à la moustache en novembre. On y retrouve, à titre d’ambassadeurs, Éric Bélanger, entraîneur-chef des Lions de Trois-Rivières, et Mathieu Maltais, directeur des planificateurs financiers à la Banque Nationale région Mauricie/Portneuf, également membre du conseil d’administration de la Fondation RSTR. Se joint à eux le porte-parole et homme fort canadien natif de Trois-Rivières, David Nollet, qui a combattu un cancer des testicules en 2015.

« Je n’ai pas pleuré souvent, mais le matin où ma barbe s’est retrouvée sur l’oreiller, je me suis effondré. Vous savez, c’est tellement symbolique pour un homme sa barbe et sa moustache, c’est notre panache! Si vous vous demandez à quoi servent les dons, bien je suis maintenant le 9e humain le plus fort du Canada et surtout, je suis encore en vie aujourd’hui et c’est grâce à des fondations comme ça. Soyez généreux. »

« À l’image de la communauté trifluvienne, l’équipe des Lions de Trois-Rivières est un groupe soudé et prêt à se serrer les coudes dans les moments difficiles. C’est donc un honneur de devenir ambassadeur d’une fondation représentant les mêmes valeurs que notre organisation », a pour sa part témoigné coach Bélanger.

D’ailleurs, le match opposant les Lions aux Royals de Reading, du samedi 6 novembre prochain, sera consacré à Une moustache pour mon CH. L’organisation des Lions remettra directement au Fonds Gilles-Rousseau 35% du prix des billets achetés dans les sections réservées.

Un Pinch qui se boit

Pour une troisième année consécutive, la microbrasserie Le Temps d’une pinte produira la Pinch, une bière rousse d’inspiration irlandaise brassée spécialement pour l’occasion. Cette dernière, dont une partie des profits sera remise directement au Fonds Gilles-Rousseau, sera vendue en fût à la microbrasserie et en canette à tous ses points de vente. Le Temps d’une pinte sera aussi l’hôte du 5 à 7 de clôture d’Une moustache pour mon CH le 30 novembre prochain.

Pour la première fois cette année, la Fondation RSTR mettra à la disposition de ses moustachus une plateforme web où ils pourront déterminer des objectifs, recevoir des dons et voir la progression de leurs efforts sur un thermomètre. Pour faire comme messieurs Bélanger, Nollet et Maltais, l’inscription et les dons en ligne se font via le https://www.fondationrstr.com/une-moustache-pour-mon-ch-4/