GP3R: Sainte-Geneviève-de-Batiscan et Saint-Célestin au menu

Le Grand Prix de Trois-Rivières s’exporte cette année alors que les séries SuperMotos et SuperQuads seront déplacées à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, le 7 août. Le GP3R chapeautera également une épreuve de la Coupe de Karting de Montréal qui se tiendra à Saint-Célestin, le lendemain, soit le dimanche 8 août.

« Ça va être une journée de courses relevée à Sainte-Geneviève-de-Batiscan alors qu’on reçoit motos et quads. C’est sûr qu’avec la fermeture des frontières, on ne pouvait pas inviter la AMA (Championnat de l’American motorcyclist association de motocross) du côté des motos, mais on va retrouver les pilotes habituels que l’on voit lorsqu’on tient notre évènement au mois de juillet », a expliqué Dominic Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières.

« Du côté de Saint-Célestin, la journée va principalement être concentrée sur les épreuves de la Coupe de Karting de Montréal. C’est une série très relevée! Les Andrew Ranger (NASCAR), Alex Labbé (NASCAR), Alex Tagliani(NASCAR), Lance Stroll (F1) et Nicholas Latifi (F1) ont appris à piloter là-bas. On va aussi avoir une course PRO où on va retrouver les frères Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin, Marc-Antoine Camirand, Andrew Ranger et Alex Tagliani, entre autres. »

C’est le Sc Performance Karting qui sera l’hôte de l’événement, lui qui est situé au 200 de la rue Jean Clermont, à Saint-Célestin. La Coupe de Karting de Montréal a déjà disputé trois de ses sept programmes cette saison, elle qui regroupe pas moins de 14 catégories différentes.