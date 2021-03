Antoine Michaud se distingue sur les bancs d’école

La Ligue de hockey Midget AAA du Québec a adopté, depuis deux ans, un projet d’émulation alors que les équipes procèdent à la nomination d’un élève-athlète à chaque mois. L’honneur du mois de février 2021 est revenu à Antoine Michaud. Ce dernier s’est vu décerner la Bourse de la personnalité académique chez les Estacades.

Le jeune Michaud est celui qui s’est le plus démarqué. Fort d’une moyenne de 91,5%, dans son programme scolaire contenant des mathématiques enrichies, il donne une grande place aux études dans son champ de carrière. Visant des études en médecine, il se dit très impressionné et influencé par Laurent Duvernay-Tardif, joueur des Chiefs de Kansas City dans la Ligue nationale de football (NFL).

L’élève-athlète du mois de février, en plus de remplir toutes les conditions énoncées au Guide de la pédagogie de la Ligue, participait à un processus d’évaluation, de sélection et d’entrevues des plus exigeants afin d’être nommé, par un comité local, la personnalité académique de l’équipe et de représenter son équipe au concours de la personnalité académique de l’année à la Ligue de hockey Midget AAA du Québec.