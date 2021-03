Un lanceur gaucher de plus chez les Aigles

Les Aigles de Trois-Rivières ont paraphé une entente avec le lanceur gaucher Kenny Pierson pour la prochaine saison. Le nouveau lanceur de l’équipe a joué, tout comme Brian Dansereau, pour le Freedom de Florence dans la Battle of the Bourbon Trail, une ligue bâtie pour l’été 2020.

Pierson, originaire de Sheffield Lake, en Ohio, a joué pour la première fois pour les Falcons du Notre Dame College dans la NCAA en 2016, à 19 ans. Il est resté avec cette équipe jusqu’en 2019, là où il a entrepris plus de 200 manches de travail. L’été dernier, il a maintenu une moyenne de points mérités de 2,60 et n’a alloué aucun coup de circuit en 17 manches lancées, en plus d’avoir réalisé 15 retraits au bâton.

«Kenny est une bonne addition qui offre de la profondeur à notre personnel de lanceurs. Il est un lanceur gaucher capable de lancer des prises et de jouer avec la vitesse de ses lancers. Il sait très bien comment retirer les frappeurs. Je compte sur lui pour faire des retraits importants, peu importe la situation qui se présentera», s’est réjoui Matthew Rusch, gérant des Aigles.

En 2019, le jeune lanceur gaucher a rejoint le Fuego de Santa Fe et a évolué, l’année suivante, avec le Stockade de Salina, dans la ligue Pecos.

JOUEURS SOUS CONTRAT 2021

Avant-champ

1er but – Juan Kelly, Expérience-2

Joueur d’utilité – Chris Clare, Expérience-2

Receveur – Morgan Lofstrom, Expérience-2

Receveur – Joe Deluca, Expérience-1

Receveur – Cole Warken, Recrue

Receveur – Tyler Sandoval, Recrue

Joueur d’utilité – Brendon Dadson, Recrue

Joueur d’utilité – Kevin Belskie, Recrue

Joueur d’utilité – Louis-Philippe Pelletier, Recrue

3e but – James Smibert, Recrue

2e but / arrêt-court – Jack Strunc, Recrue

Joueur d’utilité – Brian Dansereau, Recrue

Voltigeurs

Alberth Martinez, Vétéran

Steve Brown, Vétéran

Raphaël Gladu, Expérience-2

Blaze Speas, Recrue

Lanceurs

Partant – Kevin McNorton, Vétéran

Partant – Justin Ferrell, Expérience-2

Partant – Wilfred Salaman, Expérience-2

Partant – Sam Belisle-Springer, Recrue

Partant – David Gauthier, Recrue

Releveur – Keaton Sullivan, Recrue

Releveur – Jack Weinberger, Recrue

Releveur – Vlad Nunez, Recrue

Releveur – Tasker Strobel, Recrue

Releveur/Partant – Kenny Pierson, Recrue