Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez faire l’entretien régulier de vos bureaux. Un espace de travail propre et ordonné est plus attrayant visuellement, fait meilleure impression sur les clients, et est plus propice à la productivité des employés.

Que vous confiez la tâche à une entreprise professionnelle d’entretien ménager, ou à un de vos employés, il est important que celle-ci soit faite adéquatement, avec les bons produits et équipements, et sur une base régulière. Voici comment réussir l’entretien de bureaux.

Désencombrez les surfaces

Des piles de papier et des dossiers éparpillés sur les bureaux peuvent gâcher l’esthétique générale de votre bureau, en plus de nuire à la productivité. En outre, cela rend plus difficile de faire l’entretien et le nettoyage des surfaces.

Nettoyez et désinfectez les surfaces

Les bureaux de travail contiennent 400 fois plus de bactéries que le siège de toilette moyen. Le nettoyage du bureau rend également le bureau plus sûr et offre un environnement sain aux employés. Un nettoyage en profondeur évite l’accumulation de germes, en particulier sur les surfaces difficiles à atteindre où les germes se forment et se propagent.

Les bureaux, comptoirs et étagères devraient donc être régulièrement époussetés, nettoyés et désinfectés. Il en est de même pour les poignées de portes, les interrupteurs, et tout ce qui est touché et manipulé par les employés et/ou les clients, incluant l’équipement informatique.

Il est tout aussi important de bien nettoyer les vitres, fenêtres et miroirs, afin d’en éliminer la saleté, les traces de doigts, etc.

Assainissez les salles de bain

La pire chose à laquelle vous pouvez vous attendre en visitant la salle de bain est les mauvaises odeurs et de la saleté partout. Garder un œil sur la propreté et l’hygiène des salles de bain de votre bureau doit être une priorité absolue. Des salles de bain sèches, propres et agréablement parfumées devraient être disponibles pour vos employés et votre clientèle.

Nettoyez la cuisine des employés

Si vos bureaux incluent une cuisine pour vos employés, assurez-vous que celle-ci soit propre en tout temps. Cela comprend les comptoirs, tables, portes de réfrigérateur et de micro-ondes, les poignées et l’intérieur des armoires, du réfrigérateur et du micro-ondes, la vaisselle, etc. Afin d’empêcher les mauvaises odeurs et les moisissures, vérifiez que le réfrigérateur soit vidé chaque semaine. Profitez-en pour vous assurer que les employés ont accès à du savon et des linges à vaisselle. Si un lave-vaisselle est installé, videz-le régulièrement et faites-en l’entretien pour éviter l’apparition de moisissure.

Lavez les planchers et les tapis

Passez l’aspirateur sur le plancher et les tapis autour des bureaux pour éliminer la poussière ou la saleté qui ne peuvent pas être enlevées à la main. Retirez les taches dès que vous les repérez à l’aide de produits détachants appropriés.

Les planchers devraient être lavés sur une base régulière, et cirés lorsque nécessaire. Deux fois par année, il sera important de décaper les planchers cirés pour ensuite appliquer une couche de cire. Cela redonnera son aspect neuf à votre plancher.

Les tapis devraient être nettoyés en profondeur à quelques reprises au courant de l’année, particulièrement en hiver et au printemps.