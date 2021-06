926 M$ pour faire du Saint-Laurent un corridor économique performant

Le gouvernement du Québec a dévoilé le 17 juin, à Trois-Rivières, sa vision maritime du Québec. Celle-ci est de faire du fleuve Saint-Laurent un corridor économique performant, dans le respect des écosystèmes et des communautés riveraines. Une somme de 926,9 M$ est allouée pour la réalisation d’un premier plan d’action sur cinq ans.

Des investissements seront bientôt annoncés pour le Port de Trois-Rivières. Ne pouvant en dire davantage pour le moment, le président-directeur général du Port, Gaétan Boivin, affirme que cette enveloppe permettra à son organisation d’en faire plus, plus rapidement.

« Ça s’inscrit dans la même vision qu’on a pour notre projet Cap sur 2030, dit-il. Ça va certainement nous permettre de réaliser plus rapidement notre projet de Terminal 21, celui du corridor de transport sur la rue Bellefeuille et l’amélioration du transport des marchandises. On veut faire du port un port intelligent en y intégrant de la technologie à la fine pointe. Le plan du gouvernement nous permettra d’y arriver plus rapidement. »

La nouvelle vision maritime du Québec, nommée Avantage Saint-Laurent, comprend trois orientations. La première est de doter le Saint-Laurent d’infrastructures portuaires modernes et compétitives (300 M$). La seconde est d’assurer une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes (232,6 M$) et la troisième est d’offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement durables (394,3 M$).

De ces orientations découlent 12 mesures inscrites dans un premier plan d’action pour la période 2020-2025. Parmi celles-ci, on retrouve le développement d’un terminal de conteneurs à Contrecœur, l’ajout d’un nouveau programme d’investissement en infrastructures maritimes, le développement des zones industrialo-portuaires et des pôles logistiques, le développement des biotechnologies marines et favoriser l’accès au fleuve grâce au transport collectif des personnes par voie maritime.

Défi de main-d’oeuvre

Pour mener à bien ces nombreuses actions, il faudra de la main-d’oeuvre qualifiée. À ce propos, le ministre Jean Boulet mentionne qu’il a déjà entamé des discussions avec les partenaires du milieu afin de connaître leurs besoins et leurs attentes.

« Il y aura une grande consultation dans le but d’offrir de la formation en lien direct avec les besoins du marché, précise-t-il. On va travailler, entre autres, avec les établissements d’enseignement pour que la formation donnée soit spécifique aux besoins exprimés. »

Rappelons en terminant que le réseau portuaire commercial stratégique du Québec est composé d’une vingtaine de ports situés dans le golfe et le long du fleuve Saint-Laurent. Ce réseau comprend les cinq administrations portuaires dont les activités relèvent de la compétence fédérale, soit Montréal, Trois-Rivières, Québec, Saguenay et Sept-Îles. Il comprend également le port de Bécancour, de Gros-Cacouna, de Rimouski, de Matane et de Gaspé, en plus de ports et de quais municipaux ou privés.