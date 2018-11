9 novembre 1962 – La Rotonde de Ford est incendié

En ce jour de 1962, la célèbre Ford Rotunda est détruite dans un incendie majeur. Environ 1,5 million de personnes visitent la Rotonde chaque année, ce qui en fait la cinquième attraction touristique la plus populaire des États-Unis (derrière Niagara Falls, le parc national de Smokey Mountain, le Smithsonian et le Lincoln Memorial).

Ford avait commandé cette imposante structure pour l’exposition Century of Progress de 1933 à Chicago et l’avait transférée à Dearborn à la fin de la foire. Il mesurait 130 pieds de haut et était conçu pour ressembler à une pile d’engrenages. En 1952, un dôme de 18 000 livres a été ajouté. Il s’agissait de la première application réelle du dôme géodésique léger de l’inventeur R. Buckminster Fuller. À l’extérieur, la structure en acier du bâtiment était recouverte de calcaire d’Indiana de 114 000 pieds carrés. À l’intérieur, les murs étaient recouverts de peintures murales montrant la chaîne de montage de la rivière Rouge. Sur les terrains de la Rotonde se trouvaient 19 «reproductions» de ce que Ford appelait les Routes du monde: la Voie Appian, la Route du Grand Tronc, l’Oregon Trail et l’avenue Woodward de Détroit.

Beaucoup de gens qui ont grandi près de Detroit dans les années 1950 se souviennent de la Rotonde pour ses spectaculaires expositions de Noël. Chaque année depuis 1953, il comptait un arbre de 18 mètres de haut, un atelier du père Noël élaboré et une crèche grandeur nature que le Conseil national des églises a qualifié de « plus grand et plus beau » aux États-Unis. L’installation de chaque année avait un thème différent: l’affichage de 1958 comportait un cirque miniature sculpté à la main de 15 000 pièces, et l’exposition de 1962 devait être un tableau forestier comportant 2 500 poupées.

Pendant que les ouvriers préparaient la rotonde pour cette exposition, quelqu’un a renversé un pot de combustion ou un radiateur sur le toit en goudron du bâtiment. Juste après le déjeuner, un employé a remarqué des flammes au plafond de l’étage principal. «Quelques minutes après la première alarme, a rapporté le New York Times, le sommet octogonal du bâtiment ressemblait à une immense cheminée, avec de la fumée et des émanations de fumée». Des travailleurs ont été évacués et le bâtiment a brûlé jusqu’au sol en moins d’une heure. Un groupe d’écoliers en visite dans la rotonde de South Bend a regardé avec horreur une cafétéria de l’autre côté de la rue.

La reconstruction de la Rotonde aurait coûté au moins 15 millions de dollars. L’entreprise a choisi de ne pas dépenser cet argent et a détruit les vestiges de l’immeuble. Aujourd’hui, un campus satellite du Michigan Technical Education Center est à sa place.