9 juillet 1929 – BMW débute ses activités

Il y a 90 ans, une petite compagnie allemande annonce dans des publicités qu’elle avait commencé ses activités en tant que constructeur automobile. Une petite voiture portant la désignation de type 3/15 PS, surnommée Dixi, a été présentée à des invités à Berlin. La carrosserie de la voiture à deux portes était entièrement réalisée en acier et était entraînée par un moteur 4 cylindres de 15 ch et 750 cc refroidi par eau. Le châssis se composait de morceaux de tôle emboutie rivetés ensemble, avec des essieux avant et arrière rigides. “Plus grand à l’intérieur qu’à l’extérieur” est devenu le slogan publicitaire de BMW.

La compagnie BMW avait été fondé le 7 mars 1916 par la fusion de deux entreprises de mécanique de Munich, la Bayerische Flugzeugwerke et Rapp Motorenwerke, un fabricant de moteurs d’avion. L’emblème de la marque BMW reprend le cercle noir du logo de Rapp, avec au centre le bleu et blanc symbolisant les couleurs de la Bavière