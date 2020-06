La saison 2020 est lancée!

L’émotion était palpable chez les gens de chevaux qui animent les réseaux sociaux. Ils avaient hâte, leurs chevaux étaient prêts et les dirigeants de l’Hippodrome 3R, eux, ont solutionné les multiples défis qui se dressaient devant eux afin que la saison s’amorce du bon pied.

Le 5 mai 2019, la saison démarrait devant une belle foule qui allait miser près de 90 000$ en ce dimanche ensoleillé. Ce tout premier programme avait, entre autres, lancé la saison de celui qui allait dominer outrageusement ses collègues sur le sulky, Stéphane Gendron. Ce jour-là, Gendron enregistrait cinq victoires sur les dix courses présentées, cinq victoires acquises avec des chevaux de cinq entraîneurs différents. Un exploit.

La toute nouvelle saison s’est amorcée hier, en cette fête du Québec. Le scénario était tout autre puisque les gradins étaient dégarnis, les amateurs de courses étant donc confinés à leur tablette, téléphone, ordinateur et à leurs paris engagés sur HPI.

Pandémie oblige, il y avait huit courses au programme. Les deux séances de qualification de la semaine dernière avaient permis de roder la machine, de mesurer les impacts des nouvelles règles sanitaires dont les plus visibles seront le port du masque par toute personne, soit entraîneurs, conducteurs et palefreniers qui seront d’office au paddock et sur la piste.

Les amateurs noteront des pelotons ramenés à huit plutôt que neuf et des photos au cercle des vainqueurs sans les propriétaires. Qu’à cela ne tienne, chacun est tout de même heureux de reprendre le collier après une pause de plus de six mois pour plusieurs d’entre eux.

L’Hippodrome 3R compte sur ses réguliers et ils étaient en piste hier. On parle bien sûr de Stéphane Brosseau, Pascal Bérubé et Francis Picard. On notera aussi au passage la présence de Richard Simard, Steeven Genois et Jonathan Lachance qu’on a peu ou pas vus l’an passé. Ces messieurs, il va sans dire, assurent la qualité du spectacle avec les jeunes qui continuent de faire leur place et de s’affirmer, tels les Tyler Jones ou William Roy.

Voilà une saison qui promet avec des chevaux qu’on risque bien de revoir en 2020, tels SG Goliath King, Mister Big Top, Better Now, My Lucky Bluejeans et Gustsy Greg, de l’entraîneur Joël Gagnon, qui remportait la toute première course du meeting. Hier, la saison a débuté sans Stéphane Gendron, cependant.

Bref, l’action ne manquera pas en ce qui a trait à la saison 2020. Le Trifluvien d’adoption, Guy Lafontaine, est de retour derrière son micro et le prochain programme aura lieu ce dimanche, 28 juin.