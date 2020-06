Jour 2 du repêchage LHJMQ: Plusieurs Trifluviens au menu

La deuxième journée du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) s’est amorcée dès 9h en ce qui à trait aux rondes 2 à 14. Plusieurs Trifluviens espéraient trouver preneur avec une formation junior.

Pour suivre le repêchage en direct, visitez le https://lhjmq.qc.ca/draft

EN RAPPEL…

Le capitaine des Estacades de Trois-Rivières (Midget AAA), Tristan Luneau, était le grand favori pour sortir au tout premier rang total du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Et bien c’est sur lui que les Olympiques de Gatineau ont jeté leur dévolu.

Pas surprenant pour le jeune défenseur qui avait fait ses débuts dans le circuit Midget AAA à l’âge de 14 ans, ce qui est plutôt rare. Il a été présenté par Maxime Talbot, accompagné de l’entraîneur-chef et du directeur général des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille. C’est la première fois qu’un défenseur est choisi au tout premier rang au total depuis Luke Green (Sea Dogs de Saint John) en 2014.

Le jeune Luneau a récolté 30 points en 37 parties à sa deuxième campagne, terminant au 3e rang des pointeurs de l’équipe derrière Thomas Pichette (40 pts) et Isaac Lambert (36 pts). Il a par la suite ajouté cinq points en autant de rencontres en séries éliminatoires.

Les Olympiques avaient la main heureuse ce soir, eux qui repêchaient 1er, 2e et 4e. Au 2e rang, ils ont ajouté l’attaquant Antonin Verreault (répertorié 2e espoir) des Vikings de Saint-Eustache (Midget AAA), tandis que le joueur de centre qui évoluait à Moncton (Midget AAA), Samuel Savoie, devenait leur choix de 4e tour. Le troisième choix total appartenait au Sea Dogs de Saint John. Ils ont sélectionné le joueur de centre du McDonald’s d’Halifax (Midget AAA), Leighton Carruthers (11e espoir). Evan Nause s’est ensuite retrouvé avec les Remparts de Québec (5e).

Dur à dire si les Cataractes de Shawinigan avaient les yeux rivés sur le gardien de but natif de Shawinigan, Vincent Filion, mais ce dernier est sorti au 6e rang, sélectionné par les Foreurs de Val-d’Or. Le produit des Estacades de Trois-Rivières (Midget AAA) a connu une saison de rêve de la cage des siens en maintenant un taux d’efficacité à .928 et une moyenne de buts alloués à 2,07.

Victoriaville a enchaîné avec le défenseur Pierre-Olivier Roy (Lévis/Midget AAA), tandis que les Foreurs de Val-d’Or échangeaient le 8e choix total (en plus du 5e choix 2020 (87e), Mathis Cloutier et d’un choix de 2e ronde 2020) aux Wildcats de Moncton en échange de Jakob Pelletier et d’un 4e choix 2020. Moncton échangeait ensuite ce choix (8e au total) à Gatineau contre le 1er choix 2020 (13e au total), un 2e choix 2020 (23e) et un choix de 3e ronde 2022. Gatineau prenait alors la parole pour une 4e fois en huit occasions, ajoutant le défenseur Noah Warren des Riverains du Collège Charles-Lemoyne (Midget AAA).

Les Cataractes de Shawinigan parlaient au 9e échelon et le directeur général, Martin Mondou, y est allé avec le défenseur Michael Mastrodomenico, de la formation Laval-Montréal (Midget AAA). Celui qui vient d’avoir 16 ans mesure 6’ et pèse 183 lbs. En saison régulière, il a totalisé 17 points en 42 matchs, et maintenant un différentiel de +6. Il a ajouté 3 passes en 5 matchs de séries éliminatoires. Il était répertorié comme deuxième espoir chez les défenseurs, derrière Luneau.

Luneau très heureux

Le défenseur droitier surdoué a toujours considéré les deux options, soit celle d’évoluer au sein du circuit Courteau et celle de poursuivre sa carrière en sol américain. Il n’a pas caché que dans son cœur, la «LHJMQ était quelque chose de gros», une ligue qu’il suit depuis son tout jeune âge. Il a laissé entendre qu’il devait mettre ses sentiments de côté afin de prendre une décision réfléchie. «Je pense avoir faire le bon choix», a-t-il dit.

Sa rencontre avec le personnel hockey des Olympiques a joué un rôle majeur dans sa décision. «Ça a cliqué avec le coaching staff, a-t-il lancé. Moi et Louis Robitaille, nous partageons les mêmes valeurs. C’est un gars passionné.»

Luneau est excité à l’idée de participer à la relance de la formation. Cette dernière a réclamé pas moins de quatre espoirs dans les huit premiers à la séance de sélection. Elle aligne déjà plusieurs jeunes joueurs de qualité. Elle représente assurément l’avenir au sein de la ligue.

L’ancien défenseur des Estacades de Trois-Rivières espère avoir un impact immédiat avec les Olympiques, ce qui devrait être le cas, selon les hommes de hockey consultés.

Ces derniers considéraient qu’il était dans une classe à part au repêchage. Il était de loin le meilleur espoir. En plus de bénéficier d’un gabarit imposant, il est mobile, efficace dans les deux sens de la patinoire. Il anticipe bien le jeu et ne tarde pas à relancer l’attaque. C’est également un jeune reconnu pour son leadership et il excelle sur les bancs d’école.

Tristan Luneau est le premier patineur de la région des Bois-Francs à être réclamé au tout premier rang au total de la séance de la sélection de la LHJMQ. «C’est exceptionnel. C’est un honneur d’être le premier des Bois-Francs», a-t-il exprimé.

Les attentes à son endroit sont évidemment excessivement élevées. Le principal intéressé est conscient que son rang de sélection vient avec une pression supplémentaire. Il est visiblement prêt à faire face à la musique. Il a d’ailleurs avancé que tout athlète doit être capable de composer avec la pression.

Et le joueur qu’il apprécie et qu’il tente de reproduire dans la Ligue nationale de hockey est le défenseur Drew Doughty, des Kings de Los Angeles. «Nous portons maintenant les mêmes couleurs», a souri Tristan Luneau. Ce qu’il aime particulièrement de Doughty, c’est son esprit compétitif et le fait qu’il puisse joueur dans toutes les situations.

-Avec la collaboration de Ghislain Chauvette