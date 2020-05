Quatre décès supplémentaires au CHSLD Cloutier-du Rivage

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie/Centre-du-Québec enregistre 21 cas positifs de plus qu’hier, soit 1 au Centre-du-Québec et 20 du côté de la Mauricie.

Au Centre-du-Québec, le nouveau cas a été recensé dans la MRC de Nicolet-Yamaska. En Mauricie, ils se trouvent dans la MRC de Maskinongé ( +3 ), à Shawinigan (+2) et à Trois-Rivières (+15). Les MRC Mékinac et Des Chenaux n’ont enregistré aucun nouveau cas.

En ce qui concerne le nombre de personnes rétablies, il a augmenté de 22 pour se situer à 1353. On enregistre cinq décès supplémentaires par rapport à hier, dont quatre proviennent du CHSLD Cloutier-du Rivage, à Trois-Rivières.

Tous les détails sont disponibles au https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/2020-05-29_chiffres_medias.pdf?fbclid=IwAR29BrpysgzGDghwLpMFFpExJAL5w3CGiQuAnmXz5B1dY2Lm44XQoKXOSA8.