Les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé à l’arrestation de trois individus en lien avec le trafic de stupéfiants, dimanche soir.

Vers 21h50 le 24 mai, les policiers furent dirigés face au 241 Milot, secteur Cap de la Madeleine, suite à un appel pour un accident de la circulation impliquant une voiture et une remorque.

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont été informés qu’un des trois passagers de la voiture avait dissimulé un sac à dos sur le terrain d’une résidence, à proximité des lieux. Après en avoir pris possession, les policiers ont découvert qu’il contenait une quantité importante de drogue.

Lors de l’intervention, un autre passager a tenté de prendre la fuite, mais a rapidement été rattrapé par les policiers. Celui-ci était également en possession de diverses drogues.

Les trois individus reliés à la voiture, des hommes âgés respectivement de 38, 31 et 25 ans ont été mis en état d’arrestation pour trafic de drogues et furent conduits au Quartier général, afin d’être rencontré par les enquêteurs. Des quantités importantes de méthamphétamines, de haschisch, de GHB ainsi que de la kétamine et des drogues d’ordonnances furent saisies par les policiers.

Le suspect âgé de 31 ans comparaît aujourd’hui sous des accusations de possession de drogues dans un but de trafic. Les deux autres individus ont été libérés par voie de sommation à comparaître.