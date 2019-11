Située dans le sud de l’Alsace, Mulhouse est la seconde ville de la région par sa taille. Moins touristique que Strasbourg et Colmar, la ville de Mulhouse offre quelques beaux monuments et ensembles architecturaux, mais son principal attrait touristique vient de ses musées de très grande réputation. Les plus connus sont ceux de l’Automobile et du Chemin de fer qui sont le reflet de l’histoire de la ville, fortement marquée par l’industrie.

Le maire de Trois-Rivières est en voyage d’agrément avec quelques experts de l’automobile aux frais des citoyens de Trois-Rivières avec les revenus de nos taxes municipales.

La ville de Mulhouse a trouvé un moyen de contrer la pollution des autos de courses et de toutes sortes en créant un musée de l’Automobile, c’est à dire par l’immobilisation totale des voitures anciennes et de collections.

En espérant que le modèle soit retenu, car le Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) en possède déjà pour amorcer le musée et payer à même les subventions trop généreuses pigées à même nos taxes municipales, lesquelles devraient servir avant tout à nous donner des services et à compléter tous les services manquants dans les secteurs limitrophes et anciens secteurs du vieux Trois-Rivières.

Les subventions à toutes les catégories d’activités devraient être révisées à la baisse et tous les commerces qui profitent des retombées économiques (14 millions $ juste dans le cas du GP3R) et trouver des commanditaires appropriés pour leurs évènements.

Sommes-nous obligés de payer avec nos taxes municipales une part $ des billets pour tous ces évènements (GP3R, Danse Encore, Amphithéâtre Cogeco, etc.) afin que les visiteurs aient des billets à rabais, peu importe l’activité?

Il serait aussi grandement apprécié qu’un bilan financier de chacune des corporations ou activités subventionnées par les taxes municipales de Trois-Rivières soit publié, tout en détaillant les salaires payés aux responsables ou organisateurs, dépenses de voyage (groupe du GP3R tous les ans et autres s’il y a lieu), bénéfices marginaux, acquisitions de biens, autos de collection ou autres soient expédié pour chacune des activités subventionnées par nos taxes municipales avec notre compte de taxes annuel afin d’être plus transparent .

Je félicite les conseillers qui se sont tenus debout face aux demandes excessives du GPTR et de continuer à réviser à la baisse les subventions à toutes catégories d’activités. Je les félicite de favoriser les améliorations des services dans les secteurs, car depuis les 18 années de fusion, plus de 30 M$ ont été consentis aux divers évènements (dont plus de 20 M$ juste au GPTR) pendant qu’aucune amélioration n’a été faite dans les rues de mon secteur et dans les rues de plusieurs secteurs fusionnés depuis l’année 2001.

Claude Ricard