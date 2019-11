Témoignages recherchés

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois Rivières sont à la recherche de témoins ou de victimes potentielles en lien avec l’arrestation de Michael «Azade» Héon. L’individu de 33 ans fut arrêté récemment en lien avec des accusations d’agressions sexuelles et des actions indécentes.

Les événements pour lesquelles le prévenu a comparu vendredi le 25 octobre dernier seraient survenus dans le secteur du boisé de Châteaudun, entre les mois de septembre et octobre. Selon les enquêteurs, il aurait pu commettre des gestes similaires sur d’autres victimes et dans des lieux différents, dans les mois précédents. Ceux-ci sont donc à la recherche de victimes et de témoins en lien avec les accusations reprochées.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée dans le cadre de cette enquête, à laquelle collaborent également la police de Trois-Rivières Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police Québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation.

Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.

Toute personne détenant de l’information sur cet événement est invitée à communiquer avec l’enquêteur Jean-Sébastien Gobeil, de la Direction de la police de Trois-Rivières au numéro de téléphone 819 370-6700 au poste 3771.