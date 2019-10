L’environnement préoccupe Louise Charbonneau

La candidate du Bloc québécois dans la circonscription de Trois-Rivières, Louise Charbonneau, estime que la péréquation verte, engagement exprimé il y a quelques jours par le chef du parti, représente une réforme fiscale ambitieuse qui transformerait à la fois la taxe carbone et la péréquation actuelle pour y inclure des incitatifs concrets pour lutter contre les changements climatiques.

La péréquation verte consisterait en un déplacement d’une partie de l’impôt sur le revenu vers la fiscalité verte et reverrait la formule de péréquation actuelle en la rendant plus drastique, punissant les pollueurs et récompensant ceux qui travaillent à l’élimination des gaz à effet de serre.

Mme Charbonneau était d’ailleurs de la Marche pour le climat, vendredi dernier. «J’ai marché, je marche et je remarcherai pour le climat. Au Bloc, nous avons des propositions concrètes pour le climat et cette cause me préoccupe beaucoup», indique-t-elle.

«Il est minuit moins cinq. Nous devons absolument revoir nos manières de faire, de vivre. C’est une question de survie pour de nombreuses générations qui suivront après nous, poursuit la candidate. Moi aussi, j’ai revu ma façon de vivre. Depuis quelques mois, je circule avec une voiture hybride. Depuis le début de la campagne, je souligne l’effort de nos chercheurs trifluviens qui innovent actuellement pour remplacer le plastique par une technologie utilisant de la biomasse forestière. C’est créer de la richesse avec une économie verte.»