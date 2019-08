80 scouts du Royaume-Uni à Saint-Louis-de-France

Le Domaine scout St-Louis-de-France accueille cette semaine 80 scouts en provenance du Royaume-Uni, des comtés de Buckinghamshire et de Devon.

Ces jeunes âgés de 14 à 17 ans ont participé au Jamboree mondial du scoutisme, qui se tenait aux États-Unis du 22 juillet au 2 août. Ils ont profité de l’occasion pour prolonger leur séjour en Amérique. Et c’est en Mauricie qu’ils ont choisi de s’arrêter.

«Ils viennent passer quatre jours chez nous, indique Pierre Larose du Domaine scout St-Louis-de-France et responsable du projet. Ils auraient pu choisir Montréal, Vancouver, Toronto ou Calgary, mais ils ont choisi notre base plein air et on en est bien heureux.»

«On a planifié ces journées ensemble, ajoute ce dernier. À leur demande, ils ont visité la ville de Québec mardi. Aujourd’hui (mercredi), c’était une journée d’activités sur le terrain et gros feu de camp avec tout le monde ce soir sous le thème de la chasse-galerie.»

Étant donné la chaude température, une activité aquatique a été choisie par le groupe. Les jeunes ont aussi joué au soccer bulle et vécu l’expérience d’une piste d’hébertisme avec une tyrolienne de 105 pieds.