8 octobre 1978 – Gilles Villeneuve célèbre sa première victoire en F1

40 ans déjà que Gilles Villeneuve a célébré sa première victoire par une froide journée pluvieuse d’automne au Parc Jean Drapeau sur le circuit qui porte aujourd’hui son nom. Il terminait en même temps sa première saison complète en Formule 1. Une victoire d’autant plus significative que 1978 était la première année de la présentation d’un Grand Prix à Montréal. Le grand prix de Formule 1 du Canada existait depuis 1967 et était présenté en alternance entre le circuit du Mont-tremblant et celui de Mosport en Ontario. Montréal offrait un circuit plus moderne et sécuritaire. Ajouter à cela un québécois qui remporte sa première course à domicile et fait aussi la preuve sur ses grandes compétences de pilote.

En 1978, Villeneuve termine 9e au championnat des pilotes. Il connaîtra sa meilleure année en 1979 avec trois victoires durant la saison et une 2e position au classement général des coureurs. Villeneuve aura rempoté six victoires en F1 durant sa courte carrière avant de mourir tragiquement à Zolder le 8 mai 1982.

Salut Gilles