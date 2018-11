8 novembre 1956 – Ford choisi le nom Edsel pour un nouveau modèle

Ford voulait d’un modèle qui allait changer le cours de l’histoire automobile. Une voiture hautement reconnaissable sous tous les angles, différente de toute autre chose sur la route. On décide de lui donner d’Edsel en l’honneur du fils unique d’Henry Ford décédé prématurément d’un cancer de l’estomac en 1943. Ford avait annoncé la division Edsel à grands coups de publicités, effectué des études de marché et confié la conception du modèle à Roy Brown.

Le 4 septembre 1957, l’Edsel de 1958 est présenté au public en grande pompe. Avec sa calandre à l’avant et ses panneaux latéraux en retrait à l’arrière, l’Edsel ne ressemblait effectivement à rien d’autre sur la route. Cependant, malgré son apparence, la Ford Edsel était une affaire de haute technologie, dotée d’innovations à la pointe de la technologie, telles que la transmission automatique à bouton-poussoir “Tele-Touch”. Néanmoins, l’attrait des acheteurs était faible et la Ford Edsel ne représentait qu’une part de marché de 1,5% en 1958. Après deux années supplémentaires, la marque Edsel était abandonnée et son nom serait toujours synonyme d’échec commercial.

Dans le monde du marketing automobile nord-américain, Edsel devint synonyme d’un échac retentissant et les gens répétaient que le mot Edsel signifiait : Every Day Something Else Leaks (traduction libre: Chaque Jour Un Nouveau Truc se met à Fuir). Car en plus d’être laides, elles étaient peu fiables, mal construite et plus chère que la majorité des autres produits Ford. Mais comme tout chose rare, elle a fini par attirer les collectionneurs. Ford aura perdu 250 millions de dollars sur les deux ans de production de l’Edsel