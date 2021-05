8 nouveaux spectacles en formule aérée à l’Amphithéâtre 

La Corporation des Évènements de Trois-Rivières a lancé les activités estivales de l’Amphithéâtre Cogeco en programmant au calendrier une série de spectacles présentés devant public dans une formule aérée, et ce, à compter du 11 juin prochain. Il accueillera, sur sa grande scène extérieure, Les Trois Accords, Guylaine Tanguay, Cœur de pirate, Bleu Jeans Bleu, Rymz, Émile Bilodeau, Mehdi Bousaidan et Time it was – Hommage à Cat Stevens.

Dans le respect des directives émises par la Santé publique, c’est sous une formule aérée rassemblant 250 personnes que les artistes présenteront leur spectacle à l’Amphithéâtre Cogeco. Un aménagement repensé viendra maximiser l’expérience des spectateurs, tout en respectant une distanciation de deux mètres entre les bulles familiales.

Les billets pour ces représentations seront mis en vente ce vendredi 21 mai, à 11h. Ils seront disponibles sur amphitheatrecogeco.com ou par téléphone (du mercredi au samedi, de 13h à 18h) au 819 380-9797.

Les Trois Accords

11 juin 2021 | 20h30

Les Trois Accords nous offrent Beaucoup de plaisir, un collage de flashs heureux pour former un véritable party. Des bulles de folie. Des éclats de réjouissance. Des hits rassembleurs sortis tout droit de leur imaginaire unique et décalé qui se succèdent comme toujours sur des mélodies accrocheuses, supportées par des rythmes endiablés. Dans Beaucoup de plaisir, Les Trois Accords ne s’imposent qu’une seule contrainte : la cloche à vache. Et tout le monde capote déjà !

Guylaine Tanguay et Guillaume Lafond (en première partie)

12 juin 2021 | 20h30

Guylaine Tanguay

En cette période d’incertitude, Guylaine Tanguay vous propose Thérapie Country. Embarquez dans l’univers country festif de la chanteuse. Au programme, des tableaux musicaux qui regroupent des succès incontournables du répertoire de la musique country ainsi que les moments marquants de ses albums; Inspiration country, Classique Country, Mon livre vert et 3764 Elvis Presley Blvd et Country. Accompagnée de ses musiciens, Guylaine Tanguay vous fera vivre des moments exceptionnels. Participant à Star Académie en 2021, Guillaume deviendra vite une référence en termes de musique country au Québec. Sa chaleureuse présence sur scène ne manquera pas de plaire au public! À travers ses prestations, il vous promet une soirée que vous n’êtes pas prêt d’oublier!

Cœur de pirate et Maude Audet (première partie)

16 juin 2021 | 20h30

Cœur de pirate

Au centre d’un hors temps précieux, et avec au bout des doigts un piano tantôt menu, tantôt courageux, Béatrice Martin renoue sur scène avec sa manière mélancolique, désormais célèbre, de penser et de livrer l’émotion. En solo et pour une première fois en ce format au paroxysme de l’intime, Cœur de pirate présente les pièces de son album Perséides, en plus d’offrir des réinterprétations choisies de plusieurs de ses succès en formule instrumentale. Au cours des dernières années, Maude Audet a pris la route de nombreuses fois pour présenter ses chansons au public québécois. Sur scène, elle dépeint son univers intimiste tout naturellement, s’adressant au public comme à un ami. Cette ambiance feutrée et teintée de nostalgie se fera sentir dans la tournée actuelle, où les albums Tu ne mourras pas et Translations seront transposés en formule trio. Maude Audet y sera accompagnée du multi-instrumentiste Mathieu Charbonneau, ainsi qu’Émilie Proulx à la basse et à la guitare. Cette version condensée et finement interprétée nous laissera deviner toute la richesse des arrangements de l’album.

Bleu Jeans Bleu et Gab Bouchard (en première partie)

17 juin 2021 | 20h30

Bleu Jean Bleu

Heille! Fais-tu frette?

Depuis la parution de cette ritournelle contagieuse au printemps 2019, Bleu Jeans Bleu se révèle au radar grand public et s’installe comme l’un des groupes les plus en vue dans le paysage québécois. La preuve : le Félix du Groupe de l’année au Gala de l’ADISQ 2019. Nés en 2013 avec un premier long jeu savamment nommé Haute Couture Gold, Bleu Jeans Bleu nous offre les vers d’oreille nationaux J’te gâte all dressed et Vulnérable comme un bébé chat. L’aventure se poursuit en 2016 avec Franchement Wow et en 2019 avec Perfecto, qui scellent la réputation du quatuor. Gab Bouchard : Commencer tranquille, finir en sueur. Un show continu pour traverser une gamme d’états d’âme et de corps : c’est d’abord calme et envoûtant, ça augmente, de ballades countryfolk à brûlots pop-rock, ça n’arrête jamais de s’élever, ça exalte puis ça se termine à terre, en sueur, avec l’ampli au boute – et ça se conclut vraiment au bar. Un spectacle de Gab Bouchard, c’est une douceur qui se traduit en fougue, un accès intime du brut, une mise en costume de dérape, un souffle qui te règle une peine d’amour. Coupe bol bleachée, moustache et guitare devant, il est appuyé en live par un quatuor de musiciens aguerris. Ça commence tranquille, ça finit en sueur.

White-B, Rymz et Souldia

18 juin 2021 | 20h30

White-B

White-B est finalement prêt à faire le tour du Québec avec son nouveau répertoire. Véritable prétendant au trône du rap montréalais, le membre en règle du collectif 5Sang14 a pris le Québec d’assaut avec son projet Double Vision. Cet album de 8 titres lui a permis de mettre fin à une longue période sans nouvelle musique et immédiatement se hisser au sommet des palmarès rap. Le succès monstre de son plus récent opus a rapidement clarifié son statut de véritable vedette du créneau rap Made In Quebec. C’est donc armé de ses hits les plus récents et des chansons à succès comme ses nombreuses certifications OR, que White-B a préparé son plus récent spectacle. White-B est en grande forme et il a bien hâte de retrouver son public aux quatre coins de la belle province avec ce nouveau spectacle monté autour de son album Double Vision.

Rymz

Le Petit Prince est finalement de retour sur scène. Après plus de 15 mois sans avoir présenté ses chansons au public en spectacle, Rymz revient avec une nouvelle présentation à jour. Incluant les plus récents succès de ses EP Faiseur de pluie et Nouvelle Jungle, Rymz nous promet un spectacle plein d’énergie en compagnie de ses acolytes de toujours dont Shash’U aux tables tournantes. De plus, le Petit Prince travaille enfin sur son quatrième album solo et il a déjà hâte de nous faire entendre des extraits de ce qu’il mijote.

Souldia

Avec l’album Backstage, Souldia reprend d’assaut le Québec avec un spectacle hors du commun. La bête de scène du rap Queb nous présente un nouveau show haut en lumière, spécialement conçu pour les amateurs de street rap à la recherche de sensations fortes.

Émile Bilodeau

19 juin 2021 | 20h30

Trois ans de tournée ont réussi à forger des liens incassables entre Émile Bilodeau et ses musiciens Sarah Dion (batterie), Simon Veillet (basse) et Nathan Vanheuverzwijn (clavier). La maturité qui a gagné Émile depuis la parution de Rites de passage a également construit une solide fondation sous les pieds de son groupe, des musiciens qui ont d’ailleurs participé à la création du prochain album. Le Club Soda l’a acclamé à deux reprises, de même que de nombreux festivals, dont les Francos de Montréal où il est tête d’affiche à l’été 2019. Le prochain spectacle servira à mettre de l’avant l’aspect plus travaillé des mélodies à la guitare, le rock grandissant et le désir de laisser planer le spectateur. Les arrangements peaufinés prendront une nouvelle dimension sur scène, alors que la prestation sera plus «placée», ne laissant rien au hasard, tout en étant parsemée de surprises. La réputation de bête de scène d’Émile Bilodeau n’est plus à faire. « Mon band pis moi on est une machine de guerre, mais je préfère dire qu’on est des marchands de bonheur », dit Émile.

Mehdi Bousaidan

22 juin 2021 | 20h45

Humoriste, idole d’une génération, jeune homme original, cultivé, charismatique, il aborde des thèmes réfléchis de manière brillamment hilarante. Son ambition : aller au-delà du rire! Mettant de l’avant différentes réalités de notre société par l’intermédiaire de la plateforme Medflix, Mehdi propose une expérience unique pour toute la famille. Avec différents jeux de lumières et d’écrans, ceux-ci auront droit à un spectacle 2.0, dans lequel Medflix leur suggèrera de prendre par moment le contrôle du spectacle, de la même façon que le public le fait à la maison avec leur plateforme. Medflix et ses particularités viendront appuyer l’efficacité humoristique des différents thèmes abordés.

Time it Was – Hommage à Cat Stevens

10 juillet 2021 | 20h45

Le spectacle du groupe Time it Was est plus qu’un simple hommage à Cat Stevens et à Simon & Garfunkel, qui à eux deux constituent tout un pan de la musique américaine des années 70. C’est un véritable voyage dans le temps qui nous remet en mémoire l’immense répertoire de ces monuments de la chanson américaine et un cliché de cette époque révolutionnaire. Cinq musiciens et chanteurs, accompagnés de 2 choristes vous guideront dans ce voyage.