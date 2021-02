7M$ pour renouveler des conduites d’eau potable et d’eaux usées

Le gouvernement octroie une aide financière de 7 090 450$ à la Ville de Trois-Rivières pour la réalisation de travaux d’infrastructures d’eau.

Une première somme de 3 687 100$ permettra de renouveler des conduites d’eau potable et d’eaux usées sous les rues de la Madone, du Père-Barabé, Bellefeuille, Sainte-Cécile, des Commissaires, Sainte-Angèle, Toupin, Saint-Édouard ainsi que sous les boulevards du Saint-Maurice et de la Commune.

De plus, une aide de 3 403 350 $ a été octroyée pour le renouvellement et la réhabilitation de conduites d’eau potable et d’eaux usées, notamment, sous les rues Saint-Léon, Loranger, Rochefort, Sainte-Marie, du Père–Marquette, du Sanctuaire, Saint-Alphonse et Saint-Henri.

« La précarité des systèmes d’aqueducs et d’égouts des municipalités est indéniable et ce soutien financier du ministère des affaires municipales et de l’habitation nous permet de poursuivre nos travaux liés à la réfection de notre réseau sanitaire. En renouvelant nos conduites d’eaux usées, on s’assure de protéger l’intégrité des services à la population tout en préservant nos milieux de vie sur le plan environnemental», commente le maire Jean Lamarche par voie de communiqué.

Au total, ce sont près de cinq kilomètres de conduites qui seront remplacées pour permettre une meilleure gestion de l’eau à Trois-Rivières.

L’aide financière provient du Programme d’infrastructures municipales d’eau du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. La visée de ce programme est de soutenir les municipalités dans la réalisation de travaux de renouvellement de conduites d’eau potable et d’égouts.