7e victoire de suite signée Philippe Desrosiers

Les Lions de Trois-Rivières amorçaient une série de trois matchs en trois jours face aux Growlers de Terre-Neuve. Philippe Desrosiers était en grande forme, lui qui a réalisé 50 arrêts, en route vers une victoire de 3 à 2.

Les Lions ont complètement été dominés au premier tiers, soit 17 à 4 au chapitre des tirs au but. Par contre, le gardien partant Philippe Desrosiers s’est montré intraitable.

Les Growlers ne ralentiront pas la cadence à la période médiane (tirs 21-8), mais c’est tout de même les Lions qui vont ouvrir la marque à la 13e minute de jeu. En effet, Olivier Archambault a complété la manœuvre d’Anthony DeLuca et d’Alexis D’Aoust pour battre Keith Petruzzelli. Ce dernier avait d’ailleurs bien fait à Trois-Rivières lors de la série d’ouverture alors que Terre-Neuve avait remporté les trois duels.

Les célébrations trifluviennes seront de courtes durées puisque Orrin Centazzo allait battre Desrosiers moins de 3 minutes plus tard, sur une passe de Zach O’Brien qui obtenait son 24e point cette saison.

Les hommes d’Éric Bélanger vont parvenir à jouer une troisième période plus chaudement disputée et ce fut payant. Shawn St-Amant va trouver le fond du filet avec moins 7 minutes à jouer, refroidissant les ardeurs des locaux. Pour St-Amant, il s’agissait d’un 9e but cette saison.

Puis avec moins de 3 minutes à faire, le Trifluvien D’Aoust venait donner un dur coup des locaux en doublant l’avance des Lions, 3 à 1, avec son 8e but de la campagne compté dans un filet désert. Or, les Growlers sont revenus réduire l’écart 3 à 2 alors qu’ils avaient retiré leur gardien à la faveur d’un 6e attaquant. C’est Todd Skirving qui a fait scintiller la lumière rouge.

Trop peu, trop tard pour les locaux. Desrosiers, la grande vedette du match de ce soir, terminait sa soirée avec 50 arrêts.

Le deuxième duel de la série aura lieu samedi, dès 17h30. Dimanche, la rencontre s’amorcera à 14h30. Il ne faudrait pas se surprendre que Kevin Poulin soit devant le filet demain, pour ensuite ramener Desrosiers dimanche.