7e Festival brassicole de la Mauricie : plus de microbrasseries, une distillerie et un festin Gaulois

Le 7e Festival brassicole de la Mauricie présentera cette année quinze microbrasseries et une distillerie, en plus de tenir un festin Gaulois. L’événement se déroulera du 19 au 21 juillet au parc Antoine-Gauthier.

«Cette année, on peut compter sur la présence de quinze exposants qui vont faire découvrir des produits du Québec. C’est une grosse augmentation comparativement à l’année dernière. En nouveauté, on aura notamment les microbrasseries Le Temps d’une Pinte et Ô Quai des Brasseurs. Pour la première fois depuis le début du festival, on accueillera une distillerie, soit la Distillerie Mariana. En exclusivité, ils nous feront découvrir du whisky fait à partir d’orge de la région», mentionne David Montour, coordonnateur du Festival brassicole de la Mauricie.

Le samedi soir, un festin Gaulois sera organisé sur le site. «Sanglier et bières seront au menu, indique M. Montour. C’est un repas qu’on fait en partenariat avec Le Rieur Sanglier.» Seulement une soixantaine de places sont disponibles. Les intéressés doivent se procurer leur billet, au coût de 60 $, en prévente.

De plus, la formule des spectacles en soirée sera de retour cette année. Le vendredi soir, c’est le groupe RockHits qui fera un hommage au rock des années 80 dès 20h. Le lendemain, le groupe «Salut Bob Gorgée», en hommage au défunt chanteur Bob Bissonnette, sera sur scène dès 20h.

Quant aux enfants, ils pourront s’amuser dans des jeux gonflables durant la fin de semaine. Le Festival brassicole de la Mauricie accueille chaque année plus de 4 000 festivaliers.

Des passes journalières seront en vente sur place au coût de 10 $. Les gens désirant assister au festin Gaulois ou profiter de la prévente (2 entrées pour 10 $) doivent acheter leurs billets en ligne d’ici au 1er juillet à l’adresse suivante : https://www.epasslive.com/detail-de-l-evenement/festival-brassicole-de-la-mauricie