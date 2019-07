Maxime Guénette, le vrai héros dans l’histoire

Pas moins d’une cinquantaine de cyclistes ont entamé un parcours de 300 km depuis le Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec en route vers Boucherville. Tous roulent avec l’espoir commun de mettre fin au cancer pédiatrique. Ils étaient accompagnés de Maxime Guénette, 10 ans, qui est atteint d’une leucémie et qui agissait comme «Héros du parcours» de la Guérison de Québec.

Les cyclistes avaient convenu de prendre une pause au bureau d’accueil touristique de Batiscan en milieu d’après-midi avant de poursuivre leur route vers Trois-Rivières où ils s’arrêteront pour dormir ce soir.

Le jeune combattant y était, lui qui est soumis à des traitements de chimiothérapie tous les mercredis depuis 1 an et demi déjà.

«Il aime ça s’impliquer. Il en a profité pour faire des tours de magie aux cyclistes ce midi et il en profite pour faire son petit tour de moto devant le peloton. Il est bien impliqué dans l’activité, et dans plusieurs autres activités, alors il n’est pas là juste pour suivre. C’est le représentant des enfants malades et il fait surtout ça pour les autres. Si on peut aider les autres parents aussi, c’est tant mieux», confie sa mère, Annick Fontaine.

«Il croit en la Fondation et il croit à la recherche. Lorsque Pierre Bruneau a lancé la Fondation, le taux de survie était de 30% comparativement à 80% aujourd’hui», ajoute le paternel, Terry Guénette.

Et sa plus grande fierté?

«C’est d’avoir surmonté tous ces moments difficiles», lance celui qui pourra retourner à l’école régulière l’an prochain pour y amorcer sa 5e année primaire.

Rappelons que chaque groupe de cyclistes est accompagné d’enfants atteints ou en rémission d’un cancer. Leur implication permet un partage avec la communauté de leurs histoires touchantes qui témoignent de l’importance d’investir dans la recherche en oncologie pédiatrique.

Il s’agit de la 24e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau. L’objectif est d’amasser plus de 4,5 millions de dollars pour le financement de projets dédiés à l’oncologie pédiatrique. Tous les cyclistes ont rendez-vous à Boucherville demain où ils seront réunis au nombre de 850.