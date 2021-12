77 nouvelles maisons sur la rue du Fief

Les travaux de construction sont amorcés aux angles du boulevard des Forges et de la rue du Fief, à Trois-Rivières. En effet, la rue du Fief a été prolongée de l’autre côté du boulevard des Forges, jusqu’à la piste cyclable.

« Nous avons commencé par construire la nouvelle rue et ça nous a pris moins de deux semaines. Notre projet de 29 millions $ va comporter 77 terrains et plusieurs sont déjà vendus. De plus, nous allons enfouir les fils d’Hydro-Québec dans le sol alors ils ne seront pas visibles », lance David Proulx, de Proulx Immobilier Construction.

Les propriétés, dont le prix varie de 350 000$ à 400 000$, seront construites sur deux étages, disponibles avec ou sans sous-sol.

« Il y a une forte demande pour des maisons à deux étages. Notre projet va se faire en plusieurs phases, ce qui devrait prendre entre trois et cinq ans de construction », ajoute-t-il.

Le projet de nouveau développement se nomme Le Boisé Urbain des Vieilles Forges, mis sur pied par les actionnaires David Proulx et Pierre Pagé. Tout le volet construction sera assuré par Proulx Immobilier – Division Construction.