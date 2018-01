750 km de courage et de persévérance

DÉFI. Elles sont de retour! Pas moins de 36 femmes de la Mauricie se sont engagées au Défi des Demois’Ailes dans le cadre de la 6e édition. Un grand total de 750 kilomètres à relais les attend du 11 au 15 juillet prochain, toujours dans le but d’amasser des fonds pour les maisons d’hébergement Le Far de Trois-Rivières et La Séjournelle de Shawinigan.

Le Défi des Demois’Ailes, organisme à but non lucratif officiel depuis 2016, aura Christine Plamondon, de Rythme FM, à titre de présidente d’honneur 2018.

«De nouveau cette année, le trajet de 750 kilomètres se fera entièrement au Québec. Le départ se fera à Trois-Rivières, en passant par Magog, Sherbrooke, Thetford Mines, Québec, Donnacona, Champlain, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Boniface, pour se terminer à Shawinigan», confie Jolyane Damphousse, présidente du conseil d’administration du Défi des Demois’Ailes.

«Les filles seront encore bien entourées par le Groupe Physi-K de Trois-Rivières. Ils comptent sur plusieurs kinésiologues certifiés qui seront là pour offrir des conseils et des traitements au besoin. Ce sont eux qui veillent également à l’évaluation des participantes, aux plans d’entraînement personnalisés et au cours de groupe.»

D’ici le grand jour, plusieurs activités auront lieu afin de permettre d’amasser des fonds pour la cause. Vous pouvez suivre les Demois’Ailes et lesdites activités au menu via le http://www.defi-des-demoisailes.com/ ou encore sur la page Facebook au http://www.facebook.com/LeDefiDesDemoisAiles/.

285 000$

Rappelons que plus de 285 000$ ont été remis aux maisons d’hébergement Le Far de Trois-Rivières et La Séjournelle de Shawinigan, elles qui viennent en aide aux femmes et enfants victimes de violence.

Participantes